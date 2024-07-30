Врач-флеболог назвал признаки появления тромбов

Флеболог Уфимцев: первым признаком тромбов является постоянный отек ног
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В жаркую погоду риск образования тромба возрастает, заявил Андрей Уфимцев
В жаркую погоду риск образования тромба возрастает, заявил Андрей Уфимцев Фото:

Врач-флеболог Андрей Уфимцев обозначил основные признаки, указывающие на возможное образование тромбов. По его словам, первым тревожным сигналом является отек ног, который не исчезает даже после ночного отдыха.

«Минимальный признак — это постоянный отек ног, который не сходит утром. По болевым ощущениям — это просто неприятная, тянущая боль в задней поверхность голени», — передает слова Уфимцева радио Sputnik. Он добавил, что для точного диагноза необходимо проводить качественное исследование.

Флеболог рекомендует ультразвуковое дуплексное сканирование для оценки состояния вен и наличия тромбов. Для профилактики тромбов в жару следует увеличить потребление жидкости и вести активный образ жизни, избегая длительного сидения или стояния, что может привести к застою венозной крови, заключил Уфимцев.

Компания AstraZeneca ранее признала, что ее вакцина против коронавируса может в редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении, хотя причины этого явления остаются неизвестными, передает «Царьград». Хирург-флеболог Армен Авакян отметил, что путешественникам следует избегать ношения узкой и обтягивающей одежды в самолете, так как это может не только создать дискомфорт, но и повысить риск образования тромбов из-за замедленного венозного оттока при длительном сидении, сообщает 360.ru.

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Врач-флеболог Андрей Уфимцев обозначил основные признаки, указывающие на возможное образование тромбов. По его словам, первым тревожным сигналом является отек ног, который не исчезает даже после ночного отдыха. «Минимальный признак — это постоянный отек ног, который не сходит утром. По болевым ощущениям — это просто неприятная, тянущая боль в задней поверхность голени», — передает слова Уфимцева радио Sputnik. Он добавил, что для точного диагноза необходимо проводить качественное исследование. Флеболог рекомендует ультразвуковое дуплексное сканирование для оценки состояния вен и наличия тромбов. Для профилактики тромбов в жару следует увеличить потребление жидкости и вести активный образ жизни, избегая длительного сидения или стояния, что может привести к застою венозной крови, заключил Уфимцев. Компания AstraZeneca ранее признала, что ее вакцина против коронавируса может в редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении, хотя причины этого явления остаются неизвестными, передает «Царьград». Хирург-флеболог Армен Авакян отметил, что путешественникам следует избегать ношения узкой и обтягивающей одежды в самолете, так как это может не только создать дискомфорт, но и повысить риск образования тромбов из-за замедленного венозного оттока при длительном сидении, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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