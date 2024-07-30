Секретный бар из Екатеринбурга признан одним из лучших в РФ

Это единственное заведение из Екатеринбурга, попавшее в шорт-лист
Екатеринбургский бар «Коллектив» вошел в шорт-лист лучших заведений России. Рейтинг составляли эксперты премии WHERE2DRINK.
«Коллектив» — единственный бар из Екатеринбурга, который попал в топ-50. Секретный бар находится на ул. 8 Марта, 8г, при этом на входе нет даже вывески.
Ранее как писало URA.RU, в полный лонг-лист баров по версии WHERE2DRINK попали три десятка заведений из Екатеринбурга. Номинантов составляли рестораторы, гастрожурналисты и эксперты. Топ-50 был составлен после анонимного голосования жюри.
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