На упавшем при тушении пожаров в Турции вертолете Ми-8 оказались россияне

На борту самолета были трое россиянФото: Минобороны России
Вертолет Ми-8, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, потерпел крушение. На борту были трое россиян. Все члены экипажа выжили. Эту информацию предоставило Генеральное управление лесного хозяйства Турции.
«В 16.20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гекдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены», — говорится в сообщении ведомства, пишет агентство Anadolu. По предварительным данным, инцидент произошел во время процедуры набора воды вертолетом. Все члены экипажа получили ранения, их состояние на данный момент уточняется.
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Вертолет Ми-8, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, потерпел крушение. На борту были трое россиян. Все члены экипажа выжили. Эту информацию предоставило Генеральное управление лесного хозяйства Турции. «В 16.20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гекдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены», — говорится в сообщении ведомства, пишет агентство Anadolu. По предварительным данным, инцидент произошел во время процедуры набора воды вертолетом. Все члены экипажа получили ранения, их состояние на данный момент уточняется.