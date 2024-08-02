На упавшем при тушении пожаров в Турции вертолете Ми-8 оказались россияне

03 августа 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

На борту самолета были трое россиян Фото: Минобороны России Вертолет Ми-8, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, потерпел крушение. На борту были трое россиян. Все члены экипажа выжили. Эту информацию предоставило Генеральное управление лесного хозяйства Турции. «В 16.20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гекдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены», — говорится в сообщении ведомства, пишет агентство Anadolu . По предварительным данным, инцидент произошел во время процедуры набора воды вертолетом. Все члены экипажа получили ранения, их состояние на данный момент уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет Ми-8, задействованный в тушении лесных пожаров в Турции, потерпел крушение. На борту были трое россиян. Все члены экипажа выжили. Эту информацию предоставило Генеральное управление лесного хозяйства Турции. «В 16.20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гекдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены», — говорится в сообщении ведомства, пишет агентство Anadolu. По предварительным данным, инцидент произошел во время процедуры набора воды вертолетом. Все члены экипажа получили ранения, их состояние на данный момент уточняется.