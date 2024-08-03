03 августа 2024
02 августа 2024

Жительница Кургана соврала в суде, чтобы помочь родственнику избежать наказания

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Ванюкова Романа. Курган, свидетель, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Женщина врала в суде, чтобы ее родственника не осудили за насилие (архивное фото) Фото:

Жительница Кургана дала ложные показания в суде, чтобы помочь своему родственнику избежать уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области. Женщина врала об отсутствии подсудимого на местах преступлений.

«При рассмотрении уголовного дела в отношении ее родственника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей „Насильственные действия сексуального характера“, женщина дала ложные показания в суде. Она хотела помочь родственнику избежать уголовной ответственности, утверждая об его отсутствии на местах преступлений», — сообщили на сайте ведомства.

В итоге виновность мужчины в совершении преступлений была установлена вступившим в силу приговором суда. В даче ложных показаний обвиняется и сожитель женщины. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Кургана завершено, оно будет рассмотрено в суде.

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Жительница Кургана дала ложные показания в суде, чтобы помочь своему родственнику избежать уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области. Женщина врала об отсутствии подсудимого на местах преступлений. «При рассмотрении уголовного дела в отношении ее родственника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей „Насильственные действия сексуального характера“, женщина дала ложные показания в суде. Она хотела помочь родственнику избежать уголовной ответственности, утверждая об его отсутствии на местах преступлений», — сообщили на сайте ведомства. В итоге виновность мужчины в совершении преступлений была установлена вступившим в силу приговором суда. В даче ложных показаний обвиняется и сожитель женщины. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Кургана завершено, оно будет рассмотрено в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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