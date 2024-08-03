Жительница Кургана соврала в суде, чтобы помочь родственнику избежать наказания

04 августа 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Женщина врала в суде, чтобы ее родственника не осудили за насилие (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана дала ложные показания в суде, чтобы помочь своему родственнику избежать уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области. Женщина врала об отсутствии подсудимого на местах преступлений. «При рассмотрении уголовного дела в отношении ее родственника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей „Насильственные действия сексуального характера“, женщина дала ложные показания в суде. Она хотела помочь родственнику избежать уголовной ответственности, утверждая об его отсутствии на местах преступлений», — сообщили на сайте ведомства. В итоге виновность мужчины в совершении преступлений была установлена вступившим в силу приговором суда. В даче ложных показаний обвиняется и сожитель женщины. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Кургана завершено, оно будет рассмотрено в суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кургана дала ложные показания в суде, чтобы помочь своему родственнику избежать уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области. Женщина врала об отсутствии подсудимого на местах преступлений. «При рассмотрении уголовного дела в отношении ее родственника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей „Насильственные действия сексуального характера“, женщина дала ложные показания в суде. Она хотела помочь родственнику избежать уголовной ответственности, утверждая об его отсутствии на местах преступлений», — сообщили на сайте ведомства. В итоге виновность мужчины в совершении преступлений была установлена вступившим в силу приговором суда. В даче ложных показаний обвиняется и сожитель женщины. Расследование уголовного дела в отношении жительницы Кургана завершено, оно будет рассмотрено в суде.