Челябинского экс-полицейского, обвиняемого в убийстве товарища, отправили в СИЗО

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Следователи продолжают работать по уголовному делу Фото:

Бывшего сотрудника полиции, застрелившего собутыльника в Верхнем Уфалее (Челябинская область) отправили в СИЗО на время следствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Новость по теме
В Верхнем Уфалее экс-сотрудник полиции застрелил из ружья товарища

Инцидент произошел 2 августа вблизи одного из домов по улице Маресева в Верхнем Уфалее. Мужчины выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой бывший силовик взял охотничье ружье и выстрелил в голову собутыльнику.

Обвиняемый раньше работал в МВД. Но, как сообщили в пресс-службе областного главка, не менее восьми лет назад уволился по собственному желанию.

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Бывшего сотрудника полиции, застрелившего собутыльника в Верхнем Уфалее (Челябинская область) отправили в СИЗО на время следствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел 2 августа вблизи одного из домов по улице Маресева в Верхнем Уфалее. Мужчины выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой бывший силовик взял охотничье ружье и выстрелил в голову собутыльнику. Обвиняемый раньше работал в МВД. Но, как сообщили в пресс-службе областного главка, не менее восьми лет назад уволился по собственному желанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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