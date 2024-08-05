Челябинского экс-полицейского, обвиняемого в убийстве товарища, отправили в СИЗО

Бывшего сотрудника полиции, застрелившего собутыльника в Верхнем Уфалее (Челябинская область) отправили в СИЗО на время следствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Инцидент произошел 2 августа вблизи одного из домов по улице Маресева в Верхнем Уфалее. Мужчины выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой бывший силовик взял охотничье ружье и выстрелил в голову собутыльнику.
Обвиняемый раньше работал в МВД. Но, как сообщили в пресс-службе областного главка, не менее восьми лет назад уволился по собственному желанию.
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