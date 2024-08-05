Челябинского экс-полицейского, обвиняемого в убийстве товарища, отправили в СИЗО

05 августа 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Следователи продолжают работать по уголовному делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего сотрудника полиции, застрелившего собутыльника в Верхнем Уфалее (Челябинская область) отправили в СИЗО на время следствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Новость по теме В Верхнем Уфалее экс-сотрудник полиции застрелил из ружья товарища Инцидент произошел 2 августа вблизи одного из домов по улице Маресева в Верхнем Уфалее. Мужчины выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой бывший силовик взял охотничье ружье и выстрелил в голову собутыльнику. Обвиняемый раньше работал в МВД. Но, как сообщили в пресс-службе областного главка, не менее восьми лет назад уволился по собственному желанию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего сотрудника полиции, застрелившего собутыльника в Верхнем Уфалее (Челябинская область) отправили в СИЗО на время следствия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел 2 августа вблизи одного из домов по улице Маресева в Верхнем Уфалее. Мужчины выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой бывший силовик взял охотничье ружье и выстрелил в голову собутыльнику. Обвиняемый раньше работал в МВД. Но, как сообщили в пресс-службе областного главка, не менее восьми лет назад уволился по собственному желанию.