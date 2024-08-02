02 августа 2024

В Верхнем Уфалее экс-сотрудник полиции застрелил из ружья товарища

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Погибший был застрелен из ружья (архивное фото) Фото:

В городе Верхний Уфалей Челябинской области бывший сотрудник полиции выстрелил в голову товарищу. Подозреваемый был уволен из органов не менее восьми лет назад, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Мужчина (подозреваемый — прим. URA.RU) действительно работал в органах МВД. Но не менее восьми лет назад уволился по собственному желанию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Убийство произошло в пятницу. Мужчины распивали спиртное, в какой-то момент между ними начался конфликт. 50-летний экс-сотрудник полиции достал ружье и выстрелил в голову 29-летнему товарищу. Парень скончался на месте.

Экс-полицейский после увольнения работал в следственном изоляторе Екатеринбурга. Оттуда вышел на пенсию, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на свои источники.

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В городе Верхний Уфалей Челябинской области бывший сотрудник полиции выстрелил в голову товарищу. Подозреваемый был уволен из органов не менее восьми лет назад, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Мужчина (подозреваемый — прим. URA.RU) действительно работал в органах МВД. Но не менее восьми лет назад уволился по собственному желанию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Убийство произошло в пятницу. Мужчины распивали спиртное, в какой-то момент между ними начался конфликт. 50-летний экс-сотрудник полиции достал ружье и выстрелил в голову 29-летнему товарищу. Парень скончался на месте. Экс-полицейский после увольнения работал в следственном изоляторе Екатеринбурга. Оттуда вышел на пенсию, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на свои источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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