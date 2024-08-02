В Верхнем Уфалее экс-сотрудник полиции застрелил из ружья товарища

В городе Верхний Уфалей Челябинской области бывший сотрудник полиции выстрелил в голову товарищу. Подозреваемый был уволен из органов не менее восьми лет назад, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Мужчина (подозреваемый — прим. URA.RU) действительно работал в органах МВД. Но не менее восьми лет назад уволился по собственному желанию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Убийство произошло в пятницу. Мужчины распивали спиртное, в какой-то момент между ними начался конфликт. 50-летний экс-сотрудник полиции достал ружье и выстрелил в голову 29-летнему товарищу. Парень скончался на месте.
Экс-полицейский после увольнения работал в следственном изоляторе Екатеринбурга. Оттуда вышел на пенсию, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на свои источники.
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