05 августа 2024

Военный эксперт развеял ожидания Киева относительно F-16

Полковник Матвийчук: F-16 — просто голый самолет в неактуальной комплектации
© Служба новостей «URA.RU»
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F-16 не смогут действовать без связки с системами ПВО, считает полковник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Посылаемые Украине истребители F-16 не смогут значительно поменять ход боевых действий из-за неактуальной комплектации. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, американские самолеты без связки с системами ПВО и тяжелой авиацией являются просто «голыми».

«F-16 должны работать в связке с системой ПВО, с тяжелыми истребителями, и таким образом завоевывать огневое и воздушное превосходство. Но на Украину они уходят не в той комплектации, которая актуальна сегодня. Это просто голый самолет. Не представляю даже, что он сможет изменить с учетом того, что поставлено всего 10 истребителей», — сказал Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал «новую главу» для военно-воздушных сил страны в связи с прибытием американских истребителей. Он отметил, что Киев ждал эти истребители с самого начала спецоперации.

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Посылаемые Украине истребители F-16 не смогут значительно поменять ход боевых действий из-за неактуальной комплектации. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, американские самолеты без связки с системами ПВО и тяжелой авиацией являются просто «голыми». «F-16 должны работать в связке с системой ПВО, с тяжелыми истребителями, и таким образом завоевывать огневое и воздушное превосходство. Но на Украину они уходят не в той комплектации, которая актуальна сегодня. Это просто голый самолет. Не представляю даже, что он сможет изменить с учетом того, что поставлено всего 10 истребителей», — сказал Матвийчук в беседе с «Лентой.ру». Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал «новую главу» для военно-воздушных сил страны в связи с прибытием американских истребителей. Он отметил, что Киев ждал эти истребители с самого начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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