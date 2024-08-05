Военный эксперт развеял ожидания Киева относительно F-16

Посылаемые Украине истребители F-16 не смогут значительно поменять ход боевых действий из-за неактуальной комплектации. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, американские самолеты без связки с системами ПВО и тяжелой авиацией являются просто «голыми».
«F-16 должны работать в связке с системой ПВО, с тяжелыми истребителями, и таким образом завоевывать огневое и воздушное превосходство. Но на Украину они уходят не в той комплектации, которая актуальна сегодня. Это просто голый самолет. Не представляю даже, что он сможет изменить с учетом того, что поставлено всего 10 истребителей», — сказал Матвийчук в беседе с «
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал «новую главу» для военно-воздушных сил страны в связи с прибытием американских истребителей. Он отметил, что Киев ждал эти истребители с самого начала спецоперации.
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