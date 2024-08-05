Военный эксперт развеял ожидания Киева относительно F-16

Полковник Матвийчук: F-16 — просто голый самолет в неактуальной комплектации

06 августа 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

F-16 не смогут действовать без связки с системами ПВО, считает полковник Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посылаемые Украине истребители F-16 не смогут значительно поменять ход боевых действий из-за неактуальной комплектации. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, американские самолеты без связки с системами ПВО и тяжелой авиацией являются просто «голыми». «F-16 должны работать в связке с системой ПВО, с тяжелыми истребителями, и таким образом завоевывать огневое и воздушное превосходство. Но на Украину они уходят не в той комплектации, которая актуальна сегодня. Это просто голый самолет. Не представляю даже, что он сможет изменить с учетом того, что поставлено всего 10 истребителей», — сказал Матвийчук в беседе с « Лентой.ру ». Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал «новую главу» для военно-воздушных сил страны в связи с прибытием американских истребителей. Он отметил, что Киев ждал эти истребители с самого начала спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посылаемые Украине истребители F-16 не смогут значительно поменять ход боевых действий из-за неактуальной комплектации. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, американские самолеты без связки с системами ПВО и тяжелой авиацией являются просто «голыми». «F-16 должны работать в связке с системой ПВО, с тяжелыми истребителями, и таким образом завоевывать огневое и воздушное превосходство. Но на Украину они уходят не в той комплектации, которая актуальна сегодня. Это просто голый самолет. Не представляю даже, что он сможет изменить с учетом того, что поставлено всего 10 истребителей», — сказал Матвийчук в беседе с «Лентой.ру». Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал «новую главу» для военно-воздушных сил страны в связи с прибытием американских истребителей. Он отметил, что Киев ждал эти истребители с самого начала спецоперации.