Зеленский показал полученные истребители F-16 и анонсировал новую главу в спецоперации. Фото

Зеленский записал видео с F-16 с аэродрома Васильков под Киевом
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Зеленский сообщил, что истребители F-16 прибыли на Украину
Зеленский сообщил, что истребители F-16 прибыли на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина подтвердила получение истребителей F-16. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, заявив о «новой главе» для военно-воздушных сил (ВВС) страны.

«Сейчас новая глава в украинских военно-воздушных силах. Мы многое сделали для того, чтобы украинские военно-воздушные силы перешли на новый стандарт авиации — западные боевые самолеты», — сказал Зеленский. Его цитирует CNN. Глава Украины также поблагодарил Данию, Нидерланды и США, которые сразу же отреагировали на просьбу Киева о самолетах.

Он отметил, что Украина ждала эти истребители с самого начала спецоперации. Из-за превосходства ВВС России украинской армии было сложно противостоять. Теперь, по словам Зеленского, F-16 смогут не только обеспечить воздушную защиту, но и нанести удар по вражеским самолетам. На данный момент количество обученных пилотов пока недостаточно, но многие уже «учатся и тренируются», заявил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что на Украину доставили 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. США еще в августе 2023 года «дали зеленый свет» союзникам на отправку самолетов. Однако Киев получил их только спустя 18 месяцев. Ожидается, что остальные обещанные истребители Украина получит партиями в течение 2025 года. Украинские власти остались недовольны длительностью процесса и проблемами в обучении летчиков. По мнению военных аналитиков, за это время Россия успела подготовиться к атаке истребителей, поэтому ход спецоперации поставка самолетов не изменит, передает RT.

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Украина подтвердила получение истребителей F-16. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, заявив о «новой главе» для военно-воздушных сил (ВВС) страны. «Сейчас новая глава в украинских военно-воздушных силах. Мы многое сделали для того, чтобы украинские военно-воздушные силы перешли на новый стандарт авиации — западные боевые самолеты», — сказал Зеленский. Его цитирует CNN. Глава Украины также поблагодарил Данию, Нидерланды и США, которые сразу же отреагировали на просьбу Киева о самолетах. Он отметил, что Украина ждала эти истребители с самого начала спецоперации. Из-за превосходства ВВС России украинской армии было сложно противостоять. Теперь, по словам Зеленского, F-16 смогут не только обеспечить воздушную защиту, но и нанести удар по вражеским самолетам. На данный момент количество обученных пилотов пока недостаточно, но многие уже «учатся и тренируются», заявил украинский лидер. Ранее сообщалось, что на Украину доставили 10 истребителей F-16 из 79 обещанных. США еще в августе 2023 года «дали зеленый свет» союзникам на отправку самолетов. Однако Киев получил их только спустя 18 месяцев. Ожидается, что остальные обещанные истребители Украина получит партиями в течение 2025 года. Украинские власти остались недовольны длительностью процесса и проблемами в обучении летчиков. По мнению военных аналитиков, за это время Россия успела подготовиться к атаке истребителей, поэтому ход спецоперации поставка самолетов не изменит, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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