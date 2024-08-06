Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Нязепетровск 6 августа посетил Литейно-механический завод (ЛМЗ), ставший крупнейшим производителем башенных кранов в России. С главой региона обсудили вопросы кадрового обеспечения, социальной поддержки сотрудников и развитие производства, передает корреспондент URA.RU.
«Алексей Текслер осмотрел производство и обсудил с руководством завода его дальнейшие перспективы. Глава региона также поинтересовался ситуацией с кадровым обеспечением», — передает корреспондент URA.RU.
Градообразующее предприятие занимается производством литейных кранов с 2009 года. Работать завод начал еще в 1747 году как железоделательный. Свой визит в Нязепетровск глава региона начал с социально-значимых культурных объектов: он посетил обновленный лыжный трамплин, реконструкцию музейного центра и городской больницы, а также благоустроенную набережную.
Текслер обсудил с представителями завода кадровые вопросы
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Нязепетровск 6 августа посетил Литейно-механический завод (ЛМЗ), ставший крупнейшим производителем башенных кранов в России. С главой региона обсудили вопросы кадрового обеспечения, социальной поддержки сотрудников и развитие производства, передает корреспондент URA.RU. «Алексей Текслер осмотрел производство и обсудил с руководством завода его дальнейшие перспективы. Глава региона также поинтересовался ситуацией с кадровым обеспечением», — передает корреспондент URA.RU. Градообразующее предприятие занимается производством литейных кранов с 2009 года. Работать завод начал еще в 1747 году как железоделательный. Свой визит в Нязепетровск глава региона начал с социально-значимых культурных объектов: он посетил обновленный лыжный трамплин, реконструкцию музейного центра и городской больницы, а также благоустроенную набережную.