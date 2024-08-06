Челябинский губернатор Текслер проверил производство башенных кранов. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер на жирафе. Нязепетровск
Алексей Текслер совершил обход по градообразующему предприятию Нязепетровска Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Нязепетровск 6 августа посетил Литейно-механический завод (ЛМЗ), ставший крупнейшим производителем башенных кранов в России. С главой региона обсудили вопросы кадрового обеспечения, социальной поддержки сотрудников и развитие производства, передает корреспондент URA.RU.

«Алексей Текслер осмотрел производство и обсудил с руководством завода его дальнейшие перспективы. Глава региона также поинтересовался ситуацией с кадровым обеспечением», — передает корреспондент URA.RU.

Градообразующее предприятие занимается производством литейных кранов с 2009 года. Работать завод начал еще в 1747 году как железоделательный. Свой визит в Нязепетровск глава региона начал с социально-значимых культурных объектов: он посетил обновленный лыжный трамплин, реконструкцию музейного центра и городской больницы, а также благоустроенную набережную.

Текслер на жирафе. Нязепетровск
Текслер обсудил с представителями завода кадровые вопросы
Фото:
Текслер на жирафе. Нязепетровск
Главе региона показали процесс производства кранов
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Нязепетровск 6 августа посетил Литейно-механический завод (ЛМЗ), ставший крупнейшим производителем башенных кранов в России. С главой региона обсудили вопросы кадрового обеспечения, социальной поддержки сотрудников и развитие производства, передает корреспондент URA.RU. «Алексей Текслер осмотрел производство и обсудил с руководством завода его дальнейшие перспективы. Глава региона также поинтересовался ситуацией с кадровым обеспечением», — передает корреспондент URA.RU. Градообразующее предприятие занимается производством литейных кранов с 2009 года. Работать завод начал еще в 1747 году как железоделательный. Свой визит в Нязепетровск глава региона начал с социально-значимых культурных объектов: он посетил обновленный лыжный трамплин, реконструкцию музейного центра и городской больницы, а также благоустроенную набережную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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