В Челябинской области соседская ссора между пенсионерами закончилась убийством

В Кыштыме (Челябинская область) ссора между соседями-пенсионерами закончилась убийством. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«По предварительным данным, между мужчиной и женщиной, проживающих по соседству, произошла ссора. Женщина попыталась ударить соседа монтировкой, но по неосторожности нанесла увечья себе и упала. Мужчина же воспользовался моментом и задушил ее», — рассказал источник.
По данным URA.RU, сразу после случившегося мужчина позвонил в полицию. Он полностью признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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