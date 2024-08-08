08 августа 2024

В Челябинской области соседская ссора между пенсионерами закончилась убийством

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по факту убийства
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) ссора между соседями-пенсионерами закончилась убийством. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«По предварительным данным, между мужчиной и женщиной, проживающих по соседству, произошла ссора. Женщина попыталась ударить соседа монтировкой, но по неосторожности нанесла увечья себе и упала. Мужчина же воспользовался моментом и задушил ее», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сразу после случившегося мужчина позвонил в полицию. Он полностью признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Кыштыме (Челябинская область) ссора между соседями-пенсионерами закончилась убийством. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «По предварительным данным, между мужчиной и женщиной, проживающих по соседству, произошла ссора. Женщина попыталась ударить соседа монтировкой, но по неосторожности нанесла увечья себе и упала. Мужчина же воспользовался моментом и задушил ее», — рассказал источник. По данным URA.RU, сразу после случившегося мужчина позвонил в полицию. Он полностью признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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