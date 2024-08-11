11 августа 2024

Аналитики назвали лидеров и аутсайдеров среди избирающихся врио губернаторов

Политолог Минченко дал оценку предвыборным кампаниям врио губернаторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Политологи оценили предвыборные кампании врио губернаторов
Политологи оценили предвыборные кампании врио губернаторов Фото:

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал рейтинг политической устойчивости губернаторов РФ. Особое внимание эксперты уделили временно исполняющим обязанности глав регионов и их предвыборным кампаниям. В этом году избирается рекордное количество врио с 2020 года, когда на выборы от Кремля пошли сразу 10 человек. В этом сентябре избирается 9 врио губернаторов, 8 из которых — прямым голосованием.

Лидером в рейтинге политической устойчивости стал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Эксперты присвоили ему 18 баллов. «Среди всех участников ЕДГ-2024 у Филимонова наиболее яркий и нетипичный политический образ, что добавляет очков к предвыборному позиционированию. Это подтверждается социологическими опросами — по данными ВЦИОМ узнаваемость Филимонова составляет 88%, а электоральный рейтинг 82%, что выводит его в лидеры среди врио губернаторов», — отмечается авторами исследования.

Разбирая кампанию Филимонова, эксперты акцентируют внимание на АПМ кандидата: «Они отсылают как к русским традициям, так и местному колориту Вологодчины, что также выгодно отличает агитацию кандидата от более сдержанных технократических плакатов в бело-сине- красной цветовой гамме без отсылок к узнаваемым региональным образам», — отмечается в исследовании.

Второе место в рейтинге получил врио губернатора Алтайского края, экс-секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Получить 16 баллов ему позволили устойчивые федеральные связи, личное посещение районов республики и продвижение насущных для избирателя инициатив.

Тройку лидеров замыкает врио главы Кемеровской области Илья Середюк. Авторы отмечают большой управленческий опыт политика (работал мэром Кемерова и заместителем губернатора) и поддержку экс-губернатора, министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Саму кампанию в исследовании оценили как спокойную и неконкурентную.

Противоположная ситуация в Хабаровском крае: там проходит одна из самых непростых и непредсказуемых региональных кампаний. Врио губернатора региона Дмитрий Демешин получил 15 баллов. «Демешин делает ставку на стиль „милитари“ и жесткое отношение к местными элитам. Жесткое позиционирование Демешина может объясняться не только его профессиональным опытом (бывший замгенпрокурора), но и интенцией властей пристально контролировать политическое поле края после ареста экс-главы региона Сергея Фургала и последовавшей протестной турбулентности», — отмечают эксперты. Демешин также успешно сочетает стиль «милитари» с гражданским позиционированием в зависимости от ситуации и целевой аудитории. имиджевой можно считать кампанию Дмитрия Демешина, который балансирует между стилем «милитари» и гражданским позиционированием, варьируя их в зависимости от электоральной целевой аудитории.

В середняках также оказались врио губернаторов Самарской, Тульской и Курской областей. Они получили по 15 баллов. Ярким инфоповодом Самарского руководителя Вячеслава Федорищева стал визит помощника президента РФ Максима Орешкина в регион и совместная поездка в Сызрань на желтой «Ниве». А у врио Курской области Алексея Смирнова ситуация самая тяжелая из тройки: «прифронтовое положение Курской области само по себе диктует условия предвыборной кампании врио губернатора региона Алексея Смирнова. Информационная повестка области в большей степени сосредоточена на вопросах СВО, помощи пострадавшим и военной ситуации на приграничье. Крупная атака ВСУ 6 августа на Курскую область стала очередным вызовом для местных властей», — объясняют авторы исследования.

Аутсайдерами стали врио глав Калининградской области (Алексей Беспрозванных) и ХМАО (Руслан Кухарук). «Каких-либо ярких инфоповодов в кампании врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных не наблюдается, управленческая стратегия новоиспеченного руководителя опирается на преемственность и отсутствие радикальных решений», — комментируют кампанию Калининградского главы «Минченко консалтинг». Отсутствие предвыборного фона в ХМАО связано с тем, что Кухарука будут избирать не прямым голосованием. Оба губернатора получили по 14 баллов.

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Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал рейтинг политической устойчивости губернаторов РФ. Особое внимание эксперты уделили временно исполняющим обязанности глав регионов и их предвыборным кампаниям. В этом году избирается рекордное количество врио с 2020 года, когда на выборы от Кремля пошли сразу 10 человек. В этом сентябре избирается 9 врио губернаторов, 8 из которых — прямым голосованием. Лидером в рейтинге политической устойчивости стал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Эксперты присвоили ему 18 баллов. «Среди всех участников ЕДГ-2024 у Филимонова наиболее яркий и нетипичный политический образ, что добавляет очков к предвыборному позиционированию. Это подтверждается социологическими опросами — по данными ВЦИОМ узнаваемость Филимонова составляет 88%, а электоральный рейтинг 82%, что выводит его в лидеры среди врио губернаторов», — отмечается авторами исследования. Разбирая кампанию Филимонова, эксперты акцентируют внимание на АПМ кандидата: «Они отсылают как к русским традициям, так и местному колориту Вологодчины, что также выгодно отличает агитацию кандидата от более сдержанных технократических плакатов в бело-сине- красной цветовой гамме без отсылок к узнаваемым региональным образам», — отмечается в исследовании. Второе место в рейтинге получил врио губернатора Алтайского края, экс-секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Получить 16 баллов ему позволили устойчивые федеральные связи, личное посещение районов республики и продвижение насущных для избирателя инициатив. Тройку лидеров замыкает врио главы Кемеровской области Илья Середюк. Авторы отмечают большой управленческий опыт политика (работал мэром Кемерова и заместителем губернатора) и поддержку экс-губернатора, министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Саму кампанию в исследовании оценили как спокойную и неконкурентную. Противоположная ситуация в Хабаровском крае: там проходит одна из самых непростых и непредсказуемых региональных кампаний. Врио губернатора региона Дмитрий Демешин получил 15 баллов. «Демешин делает ставку на стиль „милитари“ и жесткое отношение к местными элитам. Жесткое позиционирование Демешина может объясняться не только его профессиональным опытом (бывший замгенпрокурора), но и интенцией властей пристально контролировать политическое поле края после ареста экс-главы региона Сергея Фургала и последовавшей протестной турбулентности», — отмечают эксперты. Демешин также успешно сочетает стиль «милитари» с гражданским позиционированием в зависимости от ситуации и целевой аудитории. имиджевой можно считать кампанию Дмитрия Демешина, который балансирует между стилем «милитари» и гражданским позиционированием, варьируя их в зависимости от электоральной целевой аудитории. В середняках также оказались врио губернаторов Самарской, Тульской и Курской областей. Они получили по 15 баллов. Ярким инфоповодом Самарского руководителя Вячеслава Федорищева стал визит помощника президента РФ Максима Орешкина в регион и совместная поездка в Сызрань на желтой «Ниве». А у врио Курской области Алексея Смирнова ситуация самая тяжелая из тройки: «прифронтовое положение Курской области само по себе диктует условия предвыборной кампании врио губернатора региона Алексея Смирнова. Информационная повестка области в большей степени сосредоточена на вопросах СВО, помощи пострадавшим и военной ситуации на приграничье. Крупная атака ВСУ 6 августа на Курскую область стала очередным вызовом для местных властей», — объясняют авторы исследования. Аутсайдерами стали врио глав Калининградской области (Алексей Беспрозванных) и ХМАО (Руслан Кухарук). «Каких-либо ярких инфоповодов в кампании врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных не наблюдается, управленческая стратегия новоиспеченного руководителя опирается на преемственность и отсутствие радикальных решений», — комментируют кампанию Калининградского главы «Минченко консалтинг». Отсутствие предвыборного фона в ХМАО связано с тем, что Кухарука будут избирать не прямым голосованием. Оба губернатора получили по 14 баллов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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