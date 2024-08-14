Чиновники Екатеринбурга отдадут зарплаты на помощь Курской области

15 августа 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Из зарплат чиновников Екатеринбурга могут удержать сумму в помощь жителям Курской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил чиновникам поделиться частью своих зарплат, чтобы помочь пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области. Об этом Орлов заявил на заседании коллегии администрации, передает корреспондент URA.RU. «В наш адрес поступило обращение от и.о губернатора Курской области [Алексея Смирнова]. Все вы прекрасно знаете, что там происходит, многие люди остались вообще без всего. Они эвакуированы в безопасное место, поэтому есть предложение и я подписал сегодня соответствующее обращение в адрес всех наших структурных подразделений оказать посильную финансовую помощь путем удержания из заработных плат небольшой суммы по вашему усмотрению», — подчеркнул Орлов. ВСУ 6 августа перешли в наступления на российской границе. Под атаку попал Суджанский район Курской области. 8 августа началась эвакуация жителей шести приграничных районов и двух, расположенных вблизи Курской атомной станции, которая является объектом пристального внимания украинской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил чиновникам поделиться частью своих зарплат, чтобы помочь пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области. Об этом Орлов заявил на заседании коллегии администрации, передает корреспондент URA.RU. «В наш адрес поступило обращение от и.о губернатора Курской области [Алексея Смирнова]. Все вы прекрасно знаете, что там происходит, многие люди остались вообще без всего. Они эвакуированы в безопасное место, поэтому есть предложение и я подписал сегодня соответствующее обращение в адрес всех наших структурных подразделений оказать посильную финансовую помощь путем удержания из заработных плат небольшой суммы по вашему усмотрению», — подчеркнул Орлов. ВСУ 6 августа перешли в наступления на российской границе. Под атаку попал Суджанский район Курской области. 8 августа началась эвакуация жителей шести приграничных районов и двух, расположенных вблизи Курской атомной станции, которая является объектом пристального внимания украинской армии.