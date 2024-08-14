14 августа 2024

Кандидат в курганские губернаторы Зырянов затроллил своего оппонента

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Заседание КПРФ. Курган, зырянов виктор
Кандидат в губернаторы Курганской области Виктор Зырянов во время дебатов затроллил оппонента Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Курганской области — 2024

Кандидат на пост губернатора Курганской области Ярослав Климко обсуждал идею о создании «рая» для пенсионеров. На это другой кандидат Виктор Зырянов отметил, что в СССР был райком и другие организации с корнем «рай». Дискуссия произошла во время дебатов.

Климко во время дебатов на канале «Россия 24» объяснил, что «Партия пенсионеров», от которой он выдвинулся, старается создать благоприятные условия в различных сферах для пожилых людей, что можно назвать «раем для пенсионеров». «В советское время были райком, райисполком, районо, район — от слова „рай“, о котором сейчас много говорилось. А сейчас что: администрация, округ — круг нерешенных проблем», — ответил оппоненту Зырянов, представляющий КПРФ.

Выборы губернатора Курганской области пройдут 8 сентября. Помимо депутатов облдумы Зырянова и Климко, в них участвуют депутат облдумы Ольга Дружинина (ЛДПР), депутат гордумы Кургана Валерий Державин («Справедливая Россия — За правду») и действующий глава региона Вадим Шумков.

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Кандидат на пост губернатора Курганской области Ярослав Климко обсуждал идею о создании «рая» для пенсионеров. На это другой кандидат Виктор Зырянов отметил, что в СССР был райком и другие организации с корнем «рай». Дискуссия произошла во время дебатов. Климко во время дебатов на канале «Россия 24» объяснил, что «Партия пенсионеров», от которой он выдвинулся, старается создать благоприятные условия в различных сферах для пожилых людей, что можно назвать «раем для пенсионеров». «В советское время были райком, райисполком, районо, район — от слова „рай“, о котором сейчас много говорилось. А сейчас что: администрация, округ — круг нерешенных проблем», — ответил оппоненту Зырянов, представляющий КПРФ. Выборы губернатора Курганской области пройдут 8 сентября. Помимо депутатов облдумы Зырянова и Климко, в них участвуют депутат облдумы Ольга Дружинина (ЛДПР), депутат гордумы Кургана Валерий Державин («Справедливая Россия — За правду») и действующий глава региона Вадим Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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