Тесть главы Сургута покинул пост директора филармонии

Тесть главы Сургута (ХМАО) Максима Слепова Яков Черняк покинул пост директора филармонии, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Новым руководителем учреждения стал его заместитель Константин Лазута, сообщает пресс-служба администрации города.
«К обязанностям директора Сургутской филармонии 20 августа приступил Константин Лазута. Ранее занимавший должность директора Яков Черняк продолжил свою трудовую деятельность в качестве художественного руководителя учреждения. Кадровые изменения произошли с целью урегулирования возможного конфликта интересов. Необходимые меры принял глава города Максим Слепов, который уведомил комиссию по противодействию коррупции о вероятности возникновения конфликта интересов, связанного с ограничениями на муниципальной должности», — пояснили в администрации города.
Собеседники URA.RU в культурном полагают, что Черняк сохранит влияние на сургутскую и окружную культуру. «Де-факто он продолжит руководить учреждением, но теперь уже кулуарно — в статусе серого кардинала. И при этом не будет являться финансовым распорядителем», — делится мнением инсайдер URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что глава Сургута признался, что ему придется уволить своего тестя. Он уведомил окружные власти о возможном конфликте интересов и риске личной заинтересованности.
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