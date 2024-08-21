21 августа 2024

Тесть главы Сургута покинул пост директора филармонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Тесть мэра Сургута Яков Черняк лишился поста директора городской филармонии
Тесть мэра Сургута Яков Черняк лишился поста директора городской филармонии Фото:

Тесть главы Сургута (ХМАО) Максима Слепова Яков Черняк покинул пост директора филармонии, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Новым руководителем учреждения стал его заместитель Константин Лазута, сообщает пресс-служба администрации города.

«К обязанностям директора Сургутской филармонии 20 августа приступил Константин Лазута. Ранее занимавший должность директора Яков Черняк продолжил свою трудовую деятельность в качестве художественного руководителя учреждения. Кадровые изменения произошли с целью урегулирования возможного конфликта интересов. Необходимые меры принял глава города Максим Слепов, который уведомил комиссию по противодействию коррупции о вероятности возникновения конфликта интересов, связанного с ограничениями на муниципальной должности», — пояснили в администрации города.

Собеседники URA.RU в культурном полагают, что Черняк сохранит влияние на сургутскую и окружную культуру. «Де-факто он продолжит руководить учреждением, но теперь уже кулуарно — в статусе серого кардинала. И при этом не будет являться финансовым распорядителем», — делится мнением инсайдер URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что глава Сургута признался, что ему придется уволить своего тестя. Он уведомил окружные власти о возможном конфликте интересов и риске личной заинтересованности.

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Тесть главы Сургута (ХМАО) Максима Слепова Яков Черняк покинул пост директора филармонии, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Новым руководителем учреждения стал его заместитель Константин Лазута, сообщает пресс-служба администрации города. «К обязанностям директора Сургутской филармонии 20 августа приступил Константин Лазута. Ранее занимавший должность директора Яков Черняк продолжил свою трудовую деятельность в качестве художественного руководителя учреждения. Кадровые изменения произошли с целью урегулирования возможного конфликта интересов. Необходимые меры принял глава города Максим Слепов, который уведомил комиссию по противодействию коррупции о вероятности возникновения конфликта интересов, связанного с ограничениями на муниципальной должности», — пояснили в администрации города. Собеседники URA.RU в культурном полагают, что Черняк сохранит влияние на сургутскую и окружную культуру. «Де-факто он продолжит руководить учреждением, но теперь уже кулуарно — в статусе серого кардинала. И при этом не будет являться финансовым распорядителем», — делится мнением инсайдер URA.RU. Ранее URA.RU писало, что глава Сургута признался, что ему придется уволить своего тестя. Он уведомил окружные власти о возможном конфликте интересов и риске личной заинтересованности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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