13 августа 2024

Глава Сургута признался, что ему придется уволить своего тестя

Мэр Сургута уволит своего тестя из-за возможного конфликта интересов
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор Сургутской филармонии Яков Черняк — один из известнейших в ХМАО работников культуры
Директор Сургутской филармонии Яков Черняк — один из известнейших в ХМАО работников культуры Фото:

Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов уволит своего тестя, чтобы избежать конфликта интересов. Директор филармонии Яков Черняк после отпуска перейдет на пост художественного руководителя учреждения, написал глава города в своем telegram-канале. Инсайд URA.RU подтвердился.

«Дело в наличии трудовых отношений между главой города и директором сургутсткой филармонии. Проще говоря, я подписываю все кадровые документы в отношении отца моей супруги. <...> С Яковом Семеновичем после его выхода из очередного отпуска будет расторгнут трудовой договор. Он перейдет на должность художественного руководителя филармонии. Таким образом, риск личной заинтересованности купирую», — указано в публикации.

Слепов пояснил, что предпочел опубликовать в соцсетях сообщение об инциденте, чтобы развеять слухи. «С первого дня вступления в должность я уведомил комиссию о возможной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при исполнении», — уточнил градоначальник.

Ранее URA.RU писало о том, что дума Сургута начала рассмотрение возможного конфликта интересов. Решение будет вынесено на заочном голосовании 16 августа.

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Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов уволит своего тестя, чтобы избежать конфликта интересов. Директор филармонии Яков Черняк после отпуска перейдет на пост художественного руководителя учреждения, написал глава города в своем telegram-канале. Инсайд URA.RU подтвердился. «Дело в наличии трудовых отношений между главой города и директором сургутсткой филармонии. Проще говоря, я подписываю все кадровые документы в отношении отца моей супруги. <...> С Яковом Семеновичем после его выхода из очередного отпуска будет расторгнут трудовой договор. Он перейдет на должность художественного руководителя филармонии. Таким образом, риск личной заинтересованности купирую», — указано в публикации. Слепов пояснил, что предпочел опубликовать в соцсетях сообщение об инциденте, чтобы развеять слухи. «С первого дня вступления в должность я уведомил комиссию о возможной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при исполнении», — уточнил градоначальник. Ранее URA.RU писало о том, что дума Сургута начала рассмотрение возможного конфликта интересов. Решение будет вынесено на заочном голосовании 16 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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