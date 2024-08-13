Мэр Сургута (ХМАО) Максим Слепов уволит своего тестя, чтобы избежать конфликта интересов. Директор филармонии Яков Черняк после отпуска перейдет на пост художественного руководителя учреждения, написал глава города в своем telegram-канале. Инсайд URA.RU подтвердился.
«Дело в наличии трудовых отношений между главой города и директором сургутсткой филармонии. Проще говоря, я подписываю все кадровые документы в отношении отца моей супруги. <...> С Яковом Семеновичем после его выхода из очередного отпуска будет расторгнут трудовой договор. Он перейдет на должность художественного руководителя филармонии. Таким образом, риск личной заинтересованности купирую», — указано в публикации.
Слепов пояснил, что предпочел опубликовать в соцсетях сообщение об инциденте, чтобы развеять слухи. «С первого дня вступления в должность я уведомил комиссию о возможной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при исполнении», — уточнил градоначальник.
Ранее URA.RU писало о том, что дума Сургута начала рассмотрение возможного конфликта интересов. Решение будет вынесено на заочном голосовании 16 августа.
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