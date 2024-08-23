На главном танковом заводе станок насмерть раздавил рабочего

На «Уралвагонзаводе» станок насмерть раздавил слесаря
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, завод, рабочий, цех, производство
Рабочий погиб, когда ремонтировал механизм (архивное фото) Фото:

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) 20 августа станок насмерть придавил слесаря, ремонтировавшего устройство. Об этом рассказали в трудовой инспекции Свердловской области.

«Трагедия произошла со слесарем-ремонтником, который в составе бригады производил ремонт агрегатно-сверлильного станка. В ходе работ произошло опрокидывание гидравлического прижима, пострадавший находился в рабочей зоне станка и был придавлен частями оборудования. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью», — пояснили в ведомстве.

На данный момент комиссия выясняет все обстоятельства инцидента. «Будет установлен круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда», — отметили в инспекции, подчеркнув, что за последние восемь месяцев на УВЗ произошло четыре несчастных случая, два их которых оказались смертельными.

Ранее на «Уралвагонзаводе» скончался 60-летний рабочий прямо во время смены. Прибывшая на место происшествия заводская бригада скорой помощи констатировала смерть. Предварительно мужчина скончался из-за болезни сердца.

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На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) 20 августа станок насмерть придавил слесаря, ремонтировавшего устройство. Об этом рассказали в трудовой инспекции Свердловской области. «Трагедия произошла со слесарем-ремонтником, который в составе бригады производил ремонт агрегатно-сверлильного станка. В ходе работ произошло опрокидывание гидравлического прижима, пострадавший находился в рабочей зоне станка и был придавлен частями оборудования. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью», — пояснили в ведомстве. На данный момент комиссия выясняет все обстоятельства инцидента. «Будет установлен круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда», — отметили в инспекции, подчеркнув, что за последние восемь месяцев на УВЗ произошло четыре несчастных случая, два их которых оказались смертельными. Ранее на «Уралвагонзаводе» скончался 60-летний рабочий прямо во время смены. Прибывшая на место происшествия заводская бригада скорой помощи констатировала смерть. Предварительно мужчина скончался из-за болезни сердца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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