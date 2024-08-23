На главном танковом заводе станок насмерть раздавил рабочего

На «Уралвагонзаводе» станок насмерть раздавил слесаря

23 августа 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Рабочий погиб, когда ремонтировал механизм (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) 20 августа станок насмерть придавил слесаря, ремонтировавшего устройство. Об этом рассказали в трудовой инспекции Свердловской области. «Трагедия произошла со слесарем-ремонтником, который в составе бригады производил ремонт агрегатно-сверлильного станка. В ходе работ произошло опрокидывание гидравлического прижима, пострадавший находился в рабочей зоне станка и был придавлен частями оборудования. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью», — пояснили в ведомстве. На данный момент комиссия выясняет все обстоятельства инцидента. «Будет установлен круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда», — отметили в инспекции, подчеркнув, что за последние восемь месяцев на УВЗ произошло четыре несчастных случая, два их которых оказались смертельными. Ранее на «Уралвагонзаводе» скончался 60-летний рабочий прямо во время смены. Прибывшая на место происшествия заводская бригада скорой помощи констатировала смерть. Предварительно мужчина скончался из-за болезни сердца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) 20 августа станок насмерть придавил слесаря, ремонтировавшего устройство. Об этом рассказали в трудовой инспекции Свердловской области. «Трагедия произошла со слесарем-ремонтником, который в составе бригады производил ремонт агрегатно-сверлильного станка. В ходе работ произошло опрокидывание гидравлического прижима, пострадавший находился в рабочей зоне станка и был придавлен частями оборудования. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью», — пояснили в ведомстве. На данный момент комиссия выясняет все обстоятельства инцидента. «Будет установлен круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда», — отметили в инспекции, подчеркнув, что за последние восемь месяцев на УВЗ произошло четыре несчастных случая, два их которых оказались смертельными. Ранее на «Уралвагонзаводе» скончался 60-летний рабочий прямо во время смены. Прибывшая на место происшествия заводская бригада скорой помощи констатировала смерть. Предварительно мужчина скончался из-за болезни сердца.