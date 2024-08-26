Полиция Кургана выявила массовые нарушения у продавцов алкоголя

26 августа 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Полицейские выявили 82 факта незаконного оборота алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские в ходе рейдов в Кургане выявили 82 факта незаконного оборота алкогольной продукции. Большинство нарушений касались незаконной продажи товаров, ограниченных к свободной реализации, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «65 выявленных нарушений предусмотрены статьей 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена), 4 — статьей 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)», — уточнили в ведомстве. По фактам продажи алкоголя несовершеннолетним составлено 13 протоколов. Были выявлены и повторные случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, что может повлечь за собой уголовную ответственность для нарушителей. Из незаконного оборота изъято более 40 литров спиртных напитков. Всего проверено 287 объектов торговли и 124 частных подворья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские в ходе рейдов в Кургане выявили 82 факта незаконного оборота алкогольной продукции. Большинство нарушений касались незаконной продажи товаров, ограниченных к свободной реализации, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «65 выявленных нарушений предусмотрены статьей 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена), 4 — статьей 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)», — уточнили в ведомстве. По фактам продажи алкоголя несовершеннолетним составлено 13 протоколов. Были выявлены и повторные случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, что может повлечь за собой уголовную ответственность для нарушителей. Из незаконного оборота изъято более 40 литров спиртных напитков. Всего проверено 287 объектов торговли и 124 частных подворья.