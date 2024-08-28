28 августа 2024

Прокурор запросил для пермяка, отрубившего жене руку, 13 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Тирана ждет колония
Тирана ждет колония Фото:

В Александровске Пермского края прокурор запросил у суда приговорить домашнего тирана к 13 годам колонии. Местного жителя обвиняют в том, что он две недели издевался над женой, а в итоге отрубил ей руку. Сегодня в суде прошла стадия прений.

«На прениях гособвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 13 годам колонии строгого режима. Также прокурор попросил выплатить пострадавшей свыше семи миллионов рублей за моральный вред», — пишет 59.ru со ссылкой на прокуратуру. Приговор огласят 10 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что летом 2023 года житель Александровска силой удерживал свою жену в квартире две недели. Он отобрал у женщины телефон, обрил ее наголо, а впоследствии отрубил кисть руки. В момент преступления в квартире находился их маленький сын. После издевательств над женой тиран забрал сына и уехал. Его задержали в Березниках и отправили в СИЗО.

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В Александровске Пермского края прокурор запросил у суда приговорить домашнего тирана к 13 годам колонии. Местного жителя обвиняют в том, что он две недели издевался над женой, а в итоге отрубил ей руку. Сегодня в суде прошла стадия прений. «На прениях гособвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 13 годам колонии строгого режима. Также прокурор попросил выплатить пострадавшей свыше семи миллионов рублей за моральный вред», — пишет 59.ru со ссылкой на прокуратуру. Приговор огласят 10 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что летом 2023 года житель Александровска силой удерживал свою жену в квартире две недели. Он отобрал у женщины телефон, обрил ее наголо, а впоследствии отрубил кисть руки. В момент преступления в квартире находился их маленький сын. После издевательств над женой тиран забрал сына и уехал. Его задержали в Березниках и отправили в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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