Прокурор запросил для пермяка, отрубившего жене руку, 13 лет колонии

В Александровске Пермского края прокурор запросил у суда приговорить домашнего тирана к 13 годам колонии. Местного жителя обвиняют в том, что он две недели издевался над женой, а в итоге отрубил ей руку. Сегодня в суде прошла стадия прений.
«На прениях гособвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 13 годам колонии строгого режима. Также прокурор попросил выплатить пострадавшей свыше семи миллионов рублей за моральный вред», — пишет 59.ru со ссылкой на прокуратуру. Приговор огласят 10 сентября.
Ранее URA.RU рассказывало, что летом 2023 года житель Александровска силой удерживал свою жену в квартире две недели. Он отобрал у женщины телефон, обрил ее наголо, а впоследствии отрубил кисть руки. В момент преступления в квартире находился их маленький сын. После издевательств над женой тиран забрал сына и уехал. Его задержали в Березниках и отправили в СИЗО.
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