Алаудинов: ВСУ поплатились за попытку проявить себя на фронте

Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил о попытке ВСУ проявить себя на нескольких участках в зоне боевых действий. По его словам, противник понес большие потери и результата не добился.
«Ребята наши сегодня весь день очень хорошо поработали. Противник пытался опять проявить себя на парочке участков. Ну и в то же самое время понёс очень большие потери. Безрезультатно, скажем так», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
Ранее Алаудинов сообщил о прошедшем 11-часовом бое между ВС РФ и украинской армией. Он отметил, что в результате столкновения российские бойцы одержали победу, несмотря на тяжелые условия.
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