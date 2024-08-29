29 августа 2024

Алаудинов: ВСУ поплатились за попытку проявить себя на фронте

© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ
Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил о попытке ВСУ проявить себя на нескольких участках в зоне боевых действий. По его словам, противник понес большие потери и результата не добился.

«Ребята наши сегодня весь день очень хорошо поработали. Противник пытался опять проявить себя на парочке участков. Ну и в то же самое время понёс очень большие потери. Безрезультатно, скажем так», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

Ранее Алаудинов сообщил о прошедшем 11-часовом бое между ВС РФ и украинской армией. Он отметил, что в результате столкновения российские бойцы одержали победу, несмотря на тяжелые условия.

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Замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил о попытке ВСУ проявить себя на нескольких участках в зоне боевых действий. По его словам, противник понес большие потери и результата не добился. «Ребята наши сегодня весь день очень хорошо поработали. Противник пытался опять проявить себя на парочке участков. Ну и в то же самое время понёс очень большие потери. Безрезультатно, скажем так», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Ранее Алаудинов сообщил о прошедшем 11-часовом бое между ВС РФ и украинской армией. Он отметил, что в результате столкновения российские бойцы одержали победу, несмотря на тяжелые условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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