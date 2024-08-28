Алаудинов: бойцы ВС РФ 11 часов сражались с ВСУ под Курском и победили

Российские солдаты вели бой с украинскими боевиками в течение 11 часов на двух участках в Курской области. В результате столкновения бойцы ВС РФ одержали победу. Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.
«Почти 11 часов шли у нас бои на 2 участках. Хочу отметить, что, несмотря ни на что, на то, что было тяжело, ребята выстояли героически. Действительно, сражаясь, выстояли сегодняшний день», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
В результате столкновения было уничтожено несколько боевых машин, артиллерийские установки и минометы противника. Алаудинов подчеркнул, что такая работа для российских бойцов превратилась в ежедневную рутину.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Американский наемник, воюющий в составе украинской армии, сбежал через сутки после начала боев в Курской области. По его оценке боевики Киева провалили «курскую операцию». Подробнее о ситуации в атакованном регионе — в материале URA.RU.
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