28 августа 2024

Алаудинов: бойцы ВС РФ 11 часов сражались с ВСУ под Курском и победили

© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов рассказал, что такие бои уже стали обыденными для бойцов ВС РФ
Алаудинов рассказал, что такие бои уже стали обыденными для бойцов ВС РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские солдаты вели бой с украинскими боевиками в течение 11 часов на двух участках в Курской области. В результате столкновения бойцы ВС РФ одержали победу. Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.

«Почти 11 часов шли у нас бои на 2 участках. Хочу отметить, что, несмотря ни на что, на то, что было тяжело, ребята выстояли героически. Действительно, сражаясь, выстояли сегодняшний день», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

В результате столкновения было уничтожено несколько боевых машин, артиллерийские установки и минометы противника. Алаудинов подчеркнул, что такая работа для российских бойцов превратилась в ежедневную рутину.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Американский наемник, воюющий в составе украинской армии, сбежал через сутки после начала боев в Курской области. По его оценке боевики Киева провалили «курскую операцию». Подробнее о ситуации в атакованном регионе — в материале URA.RU.

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Российские солдаты вели бой с украинскими боевиками в течение 11 часов на двух участках в Курской области. В результате столкновения бойцы ВС РФ одержали победу. Об этом сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов. «Почти 11 часов шли у нас бои на 2 участках. Хочу отметить, что, несмотря ни на что, на то, что было тяжело, ребята выстояли героически. Действительно, сражаясь, выстояли сегодняшний день», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале. В результате столкновения было уничтожено несколько боевых машин, артиллерийские установки и минометы противника. Алаудинов подчеркнул, что такая работа для российских бойцов превратилась в ежедневную рутину. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Американский наемник, воюющий в составе украинской армии, сбежал через сутки после начала боев в Курской области. По его оценке боевики Киева провалили «курскую операцию». Подробнее о ситуации в атакованном регионе — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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