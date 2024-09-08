МИД КНДР заявил о подготовке к ядерному противостоянию с США

08 сентября 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

По словам МИД КНДР, США ведет себя враждебно и увеличивает угрозу ядерного столкновения государств Фото: Министерство обороны США КНДР готовится к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Об этом сообщил начальник отдела иностранной печати департамента информации МИД народно-демократической республики. «КНДР продолжит принимать практические меры с целью подготовки к долгосрочному ядерному противостоянию с США», — передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам представителя МИД КНДР, ситуация на Корейском полуострове становится напряженной из-за сателлитов (формально независимые государства, находящиеся под влиянием другого — прим. URA.RU) США, которые «одержимы идеей ядерной войны». В ведомстве обеспокоены недавними имитационными учениями США и Южной Кореи, которые могут привести к военному сговору против КНДР. По словам МИД КНДР, США ведет себя враждебно и увеличивает угрозу ядерного столкновения государств. Любые ядерные угрозы и шантаж со стороны Соединенных Штатов будут сдержаны, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство. Ранее стало известно, что США и Южная Корея провели совместные военные учения. Они были направлены на укрепление оборонительных возможностей против ядерных угроз Северной Кореи, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

КНДР готовится к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Об этом сообщил начальник отдела иностранной печати департамента информации МИД народно-демократической республики. «КНДР продолжит принимать практические меры с целью подготовки к долгосрочному ядерному противостоянию с США», — передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам представителя МИД КНДР, ситуация на Корейском полуострове становится напряженной из-за сателлитов (формально независимые государства, находящиеся под влиянием другого — прим. URA.RU) США, которые «одержимы идеей ядерной войны». В ведомстве обеспокоены недавними имитационными учениями США и Южной Кореи, которые могут привести к военному сговору против КНДР. По словам МИД КНДР, США ведет себя враждебно и увеличивает угрозу ядерного столкновения государств. Любые ядерные угрозы и шантаж со стороны Соединенных Штатов будут сдержаны, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство. Ранее стало известно, что США и Южная Корея провели совместные военные учения. Они были направлены на укрепление оборонительных возможностей против ядерных угроз Северной Кореи, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.