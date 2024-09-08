МИД КНДР заявил о подготовке к ядерному противостоянию с США

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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
По словам МИД КНДР, США ведет себя враждебно и увеличивает угрозу ядерного столкновения государств Фото:

КНДР готовится к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Об этом сообщил начальник отдела иностранной печати департамента информации МИД народно-демократической республики.

«КНДР продолжит принимать практические меры с целью подготовки к долгосрочному ядерному противостоянию с США», — передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам представителя МИД КНДР, ситуация на Корейском полуострове становится напряженной из-за сателлитов (формально независимые государства, находящиеся под влиянием другого — прим. URA.RU) США, которые «одержимы идеей ядерной войны».

В ведомстве обеспокоены недавними имитационными учениями США и Южной Кореи, которые могут привести к военному сговору против КНДР. По словам МИД КНДР, США ведет себя враждебно и увеличивает угрозу ядерного столкновения государств. Любые ядерные угрозы и шантаж со стороны Соединенных Штатов будут сдержаны, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея провели совместные военные учения. Они были направлены на укрепление оборонительных возможностей против ядерных угроз Северной Кореи, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.

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КНДР готовится к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Об этом сообщил начальник отдела иностранной печати департамента информации МИД народно-демократической республики. «КНДР продолжит принимать практические меры с целью подготовки к долгосрочному ядерному противостоянию с США», — передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По словам представителя МИД КНДР, ситуация на Корейском полуострове становится напряженной из-за сателлитов (формально независимые государства, находящиеся под влиянием другого — прим. URA.RU) США, которые «одержимы идеей ядерной войны». В ведомстве обеспокоены недавними имитационными учениями США и Южной Кореи, которые могут привести к военному сговору против КНДР. По словам МИД КНДР, США ведет себя враждебно и увеличивает угрозу ядерного столкновения государств. Любые ядерные угрозы и шантаж со стороны Соединенных Штатов будут сдержаны, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство. Ранее стало известно, что США и Южная Корея провели совместные военные учения. Они были направлены на укрепление оборонительных возможностей против ядерных угроз Северной Кореи, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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