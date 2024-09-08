08 сентября 2024

ЦИК: действующие главы регионов побеждают во всех субъектах РФ

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Выборы 2023. Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы, топ, звездочка, голосование, урна для голосования, выборы 2024
ЦИК озвучило предварительные результаты выборов губернаторов Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В российских регионах, где прошли выборы высших должностных лиц, лидируют врио глав субъектов и действующие губернаторы. Об этом заявили ЦИК РФ.

«На выборах губернатора Сахалинской области по итогам обработки 100% протоколов лидирует действующий глава Валерий Лимаренко („Единая Россия“) с 80,79% голосов», — говорится в заявлении.

На выборах в Забайкальском крае лидирует действующий губернатор Александр Осипов с 82,32% голосов на данный момент, на Кузбассе — Илья Середюк (78,39%), в Курганской области Вадим Шумков лидирует с 85,76% голосов.

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин лидирует с 81,04% голосов, в Оренбургской области 77,83% на данный момент набрал Денис Паслер. В республике Алтай Андрей Турчак набирает 74,96%, Алексей Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области, Вячеслав Федорищев удерживает лидерство в Самарской области. На данный момент известно, что за него проголосовали 80, 26%.

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В российских регионах, где прошли выборы высших должностных лиц, лидируют врио глав субъектов и действующие губернаторы. Об этом заявили ЦИК РФ. «На выборах губернатора Сахалинской области по итогам обработки 100% протоколов лидирует действующий глава Валерий Лимаренко („Единая Россия“) с 80,79% голосов», — говорится в заявлении. На выборах в Забайкальском крае лидирует действующий губернатор Александр Осипов с 82,32% голосов на данный момент, на Кузбассе — Илья Середюк (78,39%), в Курганской области Вадим Шумков лидирует с 85,76% голосов. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин лидирует с 81,04% голосов, в Оренбургской области 77,83% на данный момент набрал Денис Паслер. В республике Алтай Андрей Турчак набирает 74,96%, Алексей Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области, Вячеслав Федорищев удерживает лидерство в Самарской области. На данный момент известно, что за него проголосовали 80, 26%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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