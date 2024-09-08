ЦИК: действующие главы регионов побеждают во всех субъектах РФ

09 сентября 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

ЦИК озвучило предварительные результаты выборов губернаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года В российских регионах, где прошли выборы высших должностных лиц, лидируют врио глав субъектов и действующие губернаторы. Об этом заявили ЦИК РФ. «На выборах губернатора Сахалинской области по итогам обработки 100% протоколов лидирует действующий глава Валерий Лимаренко („Единая Россия“) с 80,79% голосов», — говорится в заявлении. На выборах в Забайкальском крае лидирует действующий губернатор Александр Осипов с 82,32% голосов на данный момент, на Кузбассе — Илья Середюк (78,39%), в Курганской области Вадим Шумков лидирует с 85,76% голосов. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин лидирует с 81,04% голосов, в Оренбургской области 77,83% на данный момент набрал Денис Паслер. В республике Алтай Андрей Турчак набирает 74,96%, Алексей Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области, Вячеслав Федорищев удерживает лидерство в Самарской области. На данный момент известно, что за него проголосовали 80, 26%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российских регионах, где прошли выборы высших должностных лиц, лидируют врио глав субъектов и действующие губернаторы. Об этом заявили ЦИК РФ. «На выборах губернатора Сахалинской области по итогам обработки 100% протоколов лидирует действующий глава Валерий Лимаренко („Единая Россия“) с 80,79% голосов», — говорится в заявлении. На выборах в Забайкальском крае лидирует действующий губернатор Александр Осипов с 82,32% голосов на данный момент, на Кузбассе — Илья Середюк (78,39%), в Курганской области Вадим Шумков лидирует с 85,76% голосов. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин лидирует с 81,04% голосов, в Оренбургской области 77,83% на данный момент набрал Денис Паслер. В республике Алтай Андрей Турчак набирает 74,96%, Алексей Текслер лидирует на выборах главы Челябинской области, Вячеслав Федорищев удерживает лидерство в Самарской области. На данный момент известно, что за него проголосовали 80, 26%.