Минюст внес в список иноагентов новые названия редакции Brief*

Минюст внес в список иноагентов telegram-каналы ЕЖ/дневник, ЕЖ/главное и НZГ

13 сентября 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Минюст включил в список иноагентов новые названия telergam-каналов Brief Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство юстиции России расширило список организаций-иностранных агентов, включив в него Telegram-каналы «ЕЖ/дневник», «ЕЖ/главное» и «НZГ». Об этом сообщает само ведомство. «Минюст добавил в список иноагентов Telegram-каналы „ЕЖ/дневник“, „ЕЖ/главное“ и „НZГ“», — передает RT данные Минюста. Эти каналы принадлежат «BRIEF» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и были переименованы после того, как их внесли в реестр иностранных агентов. Роскомнадзор предварительно предупреждал, что смена названия не освобождает от юридической ответственности, связанной со статусом иностранного агента. * «BRIEF» внесен Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство юстиции России расширило список организаций-иностранных агентов, включив в него Telegram-каналы «ЕЖ/дневник», «ЕЖ/главное» и «НZГ». Об этом сообщает само ведомство. «Минюст добавил в список иноагентов Telegram-каналы „ЕЖ/дневник“, „ЕЖ/главное“ и „НZГ“», — передает RT данные Минюста. Эти каналы принадлежат «BRIEF» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и были переименованы после того, как их внесли в реестр иностранных агентов. Роскомнадзор предварительно предупреждал, что смена названия не освобождает от юридической ответственности, связанной со статусом иностранного агента. * «BRIEF» внесен Минюстом РФ в список иноагентов