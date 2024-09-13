Минюст внес в список иноагентов новые названия редакции Brief*

Минюст внес в список иноагентов telegram-каналы ЕЖ/дневник, ЕЖ/главное и НZГ
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Минюст включил в список иноагентов новые названия telergam-каналов Brief Фото:

Министерство юстиции России расширило список организаций-иностранных агентов, включив в него Telegram-каналы «ЕЖ/дневник», «ЕЖ/главное» и «НZГ». Об этом сообщает само ведомство.

«Минюст добавил в список иноагентов Telegram-каналы „ЕЖ/дневник“, „ЕЖ/главное“ и „НZГ“», — передает RT данные Минюста. Эти каналы принадлежат «BRIEF» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и были переименованы после того, как их внесли в реестр иностранных агентов. Роскомнадзор предварительно предупреждал, что смена названия не освобождает от юридической ответственности, связанной со статусом иностранного агента.

* «BRIEF» внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Министерство юстиции России расширило список организаций-иностранных агентов, включив в него Telegram-каналы «ЕЖ/дневник», «ЕЖ/главное» и «НZГ». Об этом сообщает само ведомство. «Минюст добавил в список иноагентов Telegram-каналы „ЕЖ/дневник“, „ЕЖ/главное“ и „НZГ“», — передает RT данные Минюста. Эти каналы принадлежат «BRIEF» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и были переименованы после того, как их внесли в реестр иностранных агентов. Роскомнадзор предварительно предупреждал, что смена названия не освобождает от юридической ответственности, связанной со статусом иностранного агента. * «BRIEF» внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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