Минюст внес в список иноагентов новые названия редакции Brief*

Министерство юстиции России расширило список организаций-иностранных агентов, включив в него Telegram-каналы «ЕЖ/дневник», «ЕЖ/главное» и «НZГ». Об этом сообщает само ведомство.
«Минюст добавил в список иноагентов Telegram-каналы „ЕЖ/дневник“, „ЕЖ/главное“ и „НZГ“», — передает RT данные Минюста. Эти каналы принадлежат «BRIEF» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и были переименованы после того, как их внесли в реестр иностранных агентов. Роскомнадзор предварительно предупреждал, что смена названия не освобождает от юридической ответственности, связанной со статусом иностранного агента.
* «BRIEF» внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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