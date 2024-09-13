Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил намерение расширять сотрудничество с Россией в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) по итогам встречи Кима с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне.
«Ким Чен Ын... заверил, что КНДР будет и расширять сотрудничество с РФ. В духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — приводит слова Кима Чен Ына ЦТАК.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве. Оно коснется сферы здравоохранения, науки и медицинского образования. Также планируется соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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