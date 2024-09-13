13 сентября 2024

Ким Чен Ын на встрече с Шойгу заверил о расширении сотрудничества с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Ким Че Ын встретился с Шойгу
Ким Че Ын встретился с Шойгу Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил намерение расширять сотрудничество с Россией в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) по итогам встречи Кима с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне.

«Ким Чен Ын... заверил, что КНДР будет и расширять сотрудничество с РФ. В духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — приводит слова Кима Чен Ына ЦТАК.

Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве. Оно коснется сферы здравоохранения, науки и медицинского образования. Также планируется соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил намерение расширять сотрудничество с Россией в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) по итогам встречи Кима с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне. «Ким Чен Ын... заверил, что КНДР будет и расширять сотрудничество с РФ. В духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — приводит слова Кима Чен Ына ЦТАК. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве. Оно коснется сферы здравоохранения, науки и медицинского образования. Также планируется соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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