14 сентября 2024

В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая исчезла три дня назад

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , ребенок, дети, девочка, новостройки, благоустройство, строительство, стройка, детская безопасность
Девочка пропала еще 12 сентября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая исчезла три дня назад в поселке Северка Железнодорожного района. Об этом URA.RU рассказала ее мама.

«Все в порядке, ее нашли» — поделилась мать подростка. Сейчас мама и ее дочь отходят от произошедшего.

Девочка пропала еще 12 сентября. Ее масштабные поиски стартовали через два дня. Под постом о поисках некая женщина писала, что школьница сбегала до этого из дома, но это неподтвержденная информация.

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В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая исчезла три дня назад в поселке Северка Железнодорожного района. Об этом URA.RU рассказала ее мама. «Все в порядке, ее нашли» — поделилась мать подростка. Сейчас мама и ее дочь отходят от произошедшего. Девочка пропала еще 12 сентября. Ее масштабные поиски стартовали через два дня. Под постом о поисках некая женщина писала, что школьница сбегала до этого из дома, но это неподтвержденная информация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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