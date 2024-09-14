Девочка пропала еще 12 сентября (архивное фото)
В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая исчезла три дня назад в поселке Северка Железнодорожного района. Об этом URA.RU рассказала ее мама.
«Все в порядке, ее нашли» — поделилась мать подростка. Сейчас мама и ее дочь отходят от произошедшего.
Девочка пропала еще 12 сентября. Ее масштабные поиски стартовали через два дня. Под постом о поисках некая женщина писала, что школьница сбегала до этого из дома, но это неподтвержденная информация.
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