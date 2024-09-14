Общество В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая исчезла три дня назад 15 сентября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 + Девочка пропала еще 12 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая исчезла три дня назад в поселке Северка Железнодорожного района. Об этом URA.RU рассказала ее мама. «Все в порядке, ее нашли» — поделилась мать подростка. Сейчас мама и ее дочь отходят от произошедшего. Девочка пропала еще 12 сентября. Ее масштабные поиски стартовали через два дня. Под постом о поисках некая женщина писала, что школьница сбегала до этого из дома, но это неподтвержденная информация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку, которая исчезла три дня назад в поселке Северка Железнодорожного района. Об этом URA.RU рассказала ее мама. «Все в порядке, ее нашли» — поделилась мать подростка. Сейчас мама и ее дочь отходят от произошедшего. Девочка пропала еще 12 сентября. Ее масштабные поиски стартовали через два дня. Под постом о поисках некая женщина писала, что школьница сбегала до этого из дома, но это неподтвержденная информация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям