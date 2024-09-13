13 сентября 2024

В Екатеринбурге двое суток ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, девочка не в первый раз исчезает (архивное фото)
Предположительно, девочка не в первый раз исчезает (архивное фото) Фото:

В поселке Северка Железнодорожного района Екатеринбурга пропала 15-летняя девочка. Ее ищут уже двое суток, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Пропала 15-летняя Полина Геншель, поселок Северка, Железнодорожный район, город Екатеринбург. С 12 сентября ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — сообщили в отряде. В комментариях некая женщина сообщила, что девочка сбегала из дома и это уже не в первый раз. Как она связана с семьей пропавшего ребенка пока неизвестно.

Особые приметы девочки: рост 168 сантиметров, нормальное телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Была одета в черную куртку, желтую кофту, серые джины и бело-серые кеды.

Ориентировка на пропавшую девочку
Ориентировка на пропавшую девочку
Фото:

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В поселке Северка Железнодорожного района Екатеринбурга пропала 15-летняя девочка. Ее ищут уже двое суток, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». «Пропала 15-летняя Полина Геншель, поселок Северка, Железнодорожный район, город Екатеринбург. С 12 сентября ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — сообщили в отряде. В комментариях некая женщина сообщила, что девочка сбегала из дома и это уже не в первый раз. Как она связана с семьей пропавшего ребенка пока неизвестно. Особые приметы девочки: рост 168 сантиметров, нормальное телосложения, темно-русые волосы и карие глаза. Была одета в черную куртку, желтую кофту, серые джины и бело-серые кеды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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