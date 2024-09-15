15 сентября 2024
14 сентября 2024

Синоптик предсказал, когда в Свердловской области выпадет первый снег

Синоптик Пулин: в Свердловской области в конце недели возможен снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, город екатеринбург, осень, район южного автовокзала, улица щорса86, уральское главное управление центрального банка рф
16 сентября в Екатеринбурге будет малооблачно Фото:

Синоптик Алексей Пулин предрекает возможное начало снегопадов в Свердловской области уже к концу текущей недели. Несмотря на теплую погоду в начале недели, изменения ожидаются уже в субботу.

«В Свердловской области начало существенного похолодания придется, ориентировочно, на субботу. Продлится похолодание несколько дней, в течение которых по северу и западу области есть шансы на мокрый снег», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Однако большая часть недели в регионе будет теплой. С понедельника по пятницу средняя температура ожидается выше нормы от 2—4 градусов на юге области и до 5—7 градусов на севере.

Сегодня, 16 сентября, в Екатеринбурге будет малооблачно, ночью возможен туман или дымка. Температура воздуха будет варьироваться от 18 до 20 градусов тепла днем и от 11 до 13 ночью.

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Синоптик Алексей Пулин предрекает возможное начало снегопадов в Свердловской области уже к концу текущей недели. Несмотря на теплую погоду в начале недели, изменения ожидаются уже в субботу. «В Свердловской области начало существенного похолодания придется, ориентировочно, на субботу. Продлится похолодание несколько дней, в течение которых по северу и западу области есть шансы на мокрый снег», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако большая часть недели в регионе будет теплой. С понедельника по пятницу средняя температура ожидается выше нормы от 2—4 градусов на юге области и до 5—7 градусов на севере. Сегодня, 16 сентября, в Екатеринбурге будет малооблачно, ночью возможен туман или дымка. Температура воздуха будет варьироваться от 18 до 20 градусов тепла днем и от 11 до 13 ночью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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