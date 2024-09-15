Синоптик предсказал, когда в Свердловской области выпадет первый снег

Синоптик Пулин: в Свердловской области в конце недели возможен снег

16 сентября 2024 в 06:42 Размер текста - 17 +

16 сентября в Екатеринбурге будет малооблачно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Синоптик Алексей Пулин предрекает возможное начало снегопадов в Свердловской области уже к концу текущей недели. Несмотря на теплую погоду в начале недели, изменения ожидаются уже в субботу. «В Свердловской области начало существенного похолодания придется, ориентировочно, на субботу. Продлится похолодание несколько дней, в течение которых по северу и западу области есть шансы на мокрый снег», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако большая часть недели в регионе будет теплой. С понедельника по пятницу средняя температура ожидается выше нормы от 2—4 градусов на юге области и до 5—7 градусов на севере. Сегодня, 16 сентября, в Екатеринбурге будет малооблачно, ночью возможен туман или дымка. Температура воздуха будет варьироваться от 18 до 20 градусов тепла днем и от 11 до 13 ночью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синоптик Алексей Пулин предрекает возможное начало снегопадов в Свердловской области уже к концу текущей недели. Несмотря на теплую погоду в начале недели, изменения ожидаются уже в субботу. «В Свердловской области начало существенного похолодания придется, ориентировочно, на субботу. Продлится похолодание несколько дней, в течение которых по северу и западу области есть шансы на мокрый снег», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако большая часть недели в регионе будет теплой. С понедельника по пятницу средняя температура ожидается выше нормы от 2—4 градусов на юге области и до 5—7 градусов на севере. Сегодня, 16 сентября, в Екатеринбурге будет малооблачно, ночью возможен туман или дымка. Температура воздуха будет варьироваться от 18 до 20 градусов тепла днем и от 11 до 13 ночью.