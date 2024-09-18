Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) намекнула на совместную песню с автором нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» Никитой Коробыко (Nkeeei). Этим девушка поделилась в своем telegram-канале.
Все началось с того, что под постом певицы подписчики начали массово писать «3е», что означает три буквы «е», которые есть в нике рэпера Nkeeei. А за день до этого Клава выложила видео из ресторана, где на заднем фоне и сидел артист.
«Что такое „3е“? Я поняла, Nkeeei. Типа блонды на фите?» — написала Кока в своем telegram-канале. В комментариях фанаты отметили, что ждут совместный трек артистов. «Клав, давай реально фит, я хочу это послушать», — написала подписчица.
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