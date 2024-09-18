18 сентября 2024

Клава Кока намекнула на совместный трек с автором нашумевшего хита «Гламур». Скрин

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Фанаты ждут совместный трек Клавы Коки с Nkeeei (фото из архива) Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) намекнула на совместную песню с автором нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» Никитой Коробыко (Nkeeei). Этим девушка поделилась в своем telegram-канале.

Все началось с того, что под постом певицы подписчики начали массово писать «3е», что означает три буквы «е», которые есть в нике рэпера Nkeeei. А за день до этого Клава выложила видео из ресторана, где на заднем фоне и сидел артист.

«Что такое „3е“? Я поняла, Nkeeei. Типа блонды на фите?» — написала Кока в своем telegram-канале. В комментариях фанаты отметили, что ждут совместный трек артистов. «Клав, давай реально фит, я хочу это послушать», — написала подписчица.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) намекнула на совместную песню с автором нашумевшего хита про блондинок и брюнеток «Гламур» Никитой Коробыко (Nkeeei). Этим девушка поделилась в своем telegram-канале. Все началось с того, что под постом певицы подписчики начали массово писать «3е», что означает три буквы «е», которые есть в нике рэпера Nkeeei. А за день до этого Клава выложила видео из ресторана, где на заднем фоне и сидел артист. «Что такое „3е“? Я поняла, Nkeeei. Типа блонды на фите?» — написала Кока в своем telegram-канале. В комментариях фанаты отметили, что ждут совместный трек артистов. «Клав, давай реально фит, я хочу это послушать», — написала подписчица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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