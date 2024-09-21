СК возбудил дело из-за минирования ВСУ детского сада под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор диверсанту Узялло в областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, судья, суд
Против солдат ВСУ возбуждены уголовные дела Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Против военнослужащих ВСУ и иностранных наемников из Франции, Польши и Грузии возбуждены уголовные дела по обвинению в преступлениях против мирного населения Курской области. Об этом сообщает пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета России.

«Возбуждены два уголовных дела в отношении украинских боевиков и иностранных наемнических формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области», — написали в telegram-канале «Военслед». Дела возбуждены по статьям о террористическом акте и убийстве двух или более лиц, совершенном организованной группой.

По информации СК, в начале августа были атакованы жилые дома и автомобили в городе Суджа, что привело к жертвам среди мирных жителей. Ведется расследование атак на гражданские объекты в Рыльском районе, где, по данным СК, произошло обстрел жилых домов и заминирование детского сада минами типа «Лепесток».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против военнослужащих ВСУ и иностранных наемников из Франции, Польши и Грузии возбуждены уголовные дела по обвинению в преступлениях против мирного населения Курской области. Об этом сообщает пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета России. «Возбуждены два уголовных дела в отношении украинских боевиков и иностранных наемнических формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области», — написали в telegram-канале «Военслед». Дела возбуждены по статьям о террористическом акте и убийстве двух или более лиц, совершенном организованной группой. По информации СК, в начале августа были атакованы жилые дома и автомобили в городе Суджа, что привело к жертвам среди мирных жителей. Ведется расследование атак на гражданские объекты в Рыльском районе, где, по данным СК, произошло обстрел жилых домов и заминирование детского сада минами типа «Лепесток».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...