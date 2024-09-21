СК возбудил дело из-за минирования ВСУ детского сада под Курском

21 сентября 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Против солдат ВСУ возбуждены уголовные дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Против военнослужащих ВСУ и иностранных наемников из Франции, Польши и Грузии возбуждены уголовные дела по обвинению в преступлениях против мирного населения Курской области. Об этом сообщает пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета России. «Возбуждены два уголовных дела в отношении украинских боевиков и иностранных наемнических формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области», — написали в telegram-канале «Военслед». Дела возбуждены по статьям о террористическом акте и убийстве двух или более лиц, совершенном организованной группой. По информации СК, в начале августа были атакованы жилые дома и автомобили в городе Суджа, что привело к жертвам среди мирных жителей. Ведется расследование атак на гражданские объекты в Рыльском районе, где, по данным СК, произошло обстрел жилых домов и заминирование детского сада минами типа «Лепесток». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против военнослужащих ВСУ и иностранных наемников из Франции, Польши и Грузии возбуждены уголовные дела по обвинению в преступлениях против мирного населения Курской области. Об этом сообщает пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета России. «Возбуждены два уголовных дела в отношении украинских боевиков и иностранных наемнических формирований, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области», — написали в telegram-канале «Военслед». Дела возбуждены по статьям о террористическом акте и убийстве двух или более лиц, совершенном организованной группой. По информации СК, в начале августа были атакованы жилые дома и автомобили в городе Суджа, что привело к жертвам среди мирных жителей. Ведется расследование атак на гражданские объекты в Рыльском районе, где, по данным СК, произошло обстрел жилых домов и заминирование детского сада минами типа «Лепесток».