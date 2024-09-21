21 сентября 2024
20 сентября 2024

В ДТП на пермской трассе пострадали три ребенка

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ДТП произошло на трассе Кукуштан — Чайковский (архивное фото) Фото:

В ДТП на трассе Кукуштан — Чайковский в Пермском крае пострадали трое детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«На трассе Кукуштан — Чайковский произошло ДТП. В аварии пострадал водитель, женщина-пассажир 1983 года рождения и трое несовершеннолетних пассажиров», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, в районе автобусной остановки «Лесозавод» водитель автомобиля LADA Niva не предоставил преимущество в движении машине LADA Granta. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В ДТП на трассе Кукуштан — Чайковский в Пермском крае пострадали трое детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На трассе Кукуштан — Чайковский произошло ДТП. В аварии пострадал водитель, женщина-пассажир 1983 года рождения и трое несовершеннолетних пассажиров», — сообщили в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, в районе автобусной остановки «Лесозавод» водитель автомобиля LADA Niva не предоставил преимущество в движении машине LADA Granta. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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