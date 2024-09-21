В ДТП на пермской трассе пострадали три ребенка

ДТП произошло на трассе Кукуштан — Чайковский (архивное фото)
В ДТП на трассе Кукуштан — Чайковский в Пермском крае пострадали трое детей и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«На трассе Кукуштан — Чайковский произошло ДТП. В аварии пострадал водитель, женщина-пассажир 1983 года рождения и трое несовершеннолетних пассажиров», — сообщили в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, в районе автобусной остановки «Лесозавод» водитель автомобиля LADA Niva не предоставил преимущество в движении машине LADA Granta. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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