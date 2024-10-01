Власти расширят ассортимент импортных товаров в России. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Ереване 1 октября заявил, что дальнейшее развитие экономики ЕАЭС зависит от современных технологий. Эксперты URA.RU объяснили, сотрудничество стран союза в электронной торговле снизит цены и повысит качество товаров на маркетплейсах.
Главной темой форума стала «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод». Премьер-министры России, Армении Белоруссии, Казахстана и Киргизии единодушно отметили, что для большей интеграции нужно развивать электронную торговлю, передает с места событий корреспондент URA.RU. Необходимо соединить заказчика товаров или услуг из любой страны союза с поставщиком этих услуг, минуя различные барьеры, уверен Мишустин
«Наш интеграционный проект состоялся и успешно работает. Удалось выстроить модель взаимодействия, которая обеспечивает высокий уровень свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. При этом, отношения между участниками основываются на взаимном уважении, равенстве, учете интересов друг друга», — заявил Мишустин на заседании форума.
У ЕАЭС есть все возможности, чтобы стать одним из мощных полюсов многополярного мира, считает премьер. Он добавил, что для развития современной экономики нужно опираться на IT-отрасль. Сейчас в рамках объединения формируется экосистема цифровых транспортных коридоров, которая позволит деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок, наладить максимально удобное выстраивание маршрутов и бронирование необходимой инфраструктуры, акцентировал внимание глава правительства.
«Мы совершенствуем механизмы взаимного признания электронной подписи, чтобы упростить многие бизнес-процессы, повысить интенсивность движения услуг и капитала. Есть и проект Евразийского банка развития. Он помогает соискателям из наших стран найти подходящие вакансии, получить нужные для трансграничного трудоустройства государственные услуги», — рассказал Мишустин.
Сотрудничество стран ЕАЭС в электронной торговле, включая маркетплейсы, позволит насытить российский рынок импортными товарами, считает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина. «Речь идет о том, что мы торгуем не только российскими товарами на своей территории. Объем торговли на маркетплейсах Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана за три года вырос в несколько раз. Там представлены товары, которые производятся в этих государствах и которые идут из третьих стран», — заявила собеседник URA.RU.
По мнению эксперта, совместная работа стран ЕАЭС по развитию электронной торговли приведет не только к увеличению количества и качества товаров, но и позволит создать дополнительные рабочие места. Это также станет стимулом для развития транспорта и логистики, появятся новые центры перегрузки и хранения, добавила Кузьмина. Правовое регулирование этой сферы позволит снизить стоимость товаров на российских маркетплейсах.
«Чем меньше времени будет тратиться на проверки на таможне, тем лучше. Сегодня большинство вопросов связаны с электронным оформлением товаров, электронными пломбами и другими вещами. Это уменьшает простой и увеличивает скорость перемещения товаров», — подчеркнула Кузьмина.
Принятие решений по техническим регламентам в ЕАЭС укрепит трансграничное сотрудничество и уберет лишние границы, отметил в разговоре с журналистом URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, маркетплейсы за несколько лет стали «законодателями моды» в торговле, поэтому идет большая и напряженная дискуссия о госрегулировании их деятельности, .
«Прежде всего, мы думаем о конечном потребителе, о клиенте, о тех людях, которые пользуются услугами. Но также нужно понимать, что есть интересы партнеров электронных площадок, интересы самих электронных площадок как агрегаторов», — заявил парламентарий.
Развитие электронной торговли с членами ЕАЭС и их партнерами откроет для россиян новые возможности, а также позволит государству нивелировать негативные последствия санкций, поделился мнением заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. По его мнению, в условиях деглобализации мировой экономики, вызванной агрессивными действиями Запада, создание и переход на собственные защищенные и независимые модели цифровых экономик — ключевой вопрос прогресса.
«Цифровая трансформация экономик — неизбежный процесс для любого государства, ставящего своей целью устойчивое развитие. Это положительно влияет на развитие взаимоотношений в обществе и повышает удобство совершения операций для всех участников: рядовых россиян, малого бизнеса, средних и крупных компаний, государственных структур», — резюмировал Белокуров.
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