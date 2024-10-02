02 октября 2024

В Чечне появилась палестинская национально-культурная автономия

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Грозный и Чеченская Республика. 23 и 24 апреля 2024., мечеть грозный, аэропорт грозного, грозный аэропорт, аэропорт кадырова
В Грозном создали новую автономию Фото:

В Чеченской Республике зарегистрирована Палестинская национально-культурная автономия. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

«На заседании Консультационного совета при главе Чечни в Наурском районе было вручено свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации палестинцев города Грозного», — процитировали слова Дудаева РИА Новости. Документ был передан старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу.

Как сообщало URA.RU ранее, Чечня занимается помощью беженцам из сектора Газа. Так, в октябре 2023 года в Висаитовском районе приступили к строительству домов для эвакуированных. Также власти республики неоднократно передавали гуманитарную помощь жителям Палестины. В 2023 году глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что из чеченского аэропорта вылетели самолеты ИЛ-27 МЧС РФ с предметами первой необходимости.

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В Чеченской Республике зарегистрирована Палестинская национально-культурная автономия. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев. «На заседании Консультационного совета при главе Чечни в Наурском районе было вручено свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации палестинцев города Грозного», — процитировали слова Дудаева РИА Новости. Документ был передан старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу. Как сообщало URA.RU ранее, Чечня занимается помощью беженцам из сектора Газа. Так, в октябре 2023 года в Висаитовском районе приступили к строительству домов для эвакуированных. Также власти республики неоднократно передавали гуманитарную помощь жителям Палестины. В 2023 году глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что из чеченского аэропорта вылетели самолеты ИЛ-27 МЧС РФ с предметами первой необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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