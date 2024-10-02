В Чечне появилась палестинская национально-культурная автономия

02 октября 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

В Грозном создали новую автономию Фото: Роман Наумов © URA.RU В Чеченской Республике зарегистрирована Палестинская национально-культурная автономия. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев. «На заседании Консультационного совета при главе Чечни в Наурском районе было вручено свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации палестинцев города Грозного», — процитировали слова Дудаева РИА Новости. Документ был передан старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу. Как сообщало URA.RU ранее, Чечня занимается помощью беженцам из сектора Газа. Так, в октябре 2023 года в Висаитовском районе приступили к строительству домов для эвакуированных. Также власти республики неоднократно передавали гуманитарную помощь жителям Палестины. В 2023 году глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что из чеченского аэропорта вылетели самолеты ИЛ-27 МЧС РФ с предметами первой необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чеченской Республике зарегистрирована Палестинская национально-культурная автономия. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев. «На заседании Консультационного совета при главе Чечни в Наурском районе было вручено свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации палестинцев города Грозного», — процитировали слова Дудаева РИА Новости. Документ был передан старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу. Как сообщало URA.RU ранее, Чечня занимается помощью беженцам из сектора Газа. Так, в октябре 2023 года в Висаитовском районе приступили к строительству домов для эвакуированных. Также власти республики неоднократно передавали гуманитарную помощь жителям Палестины. В 2023 году глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что из чеченского аэропорта вылетели самолеты ИЛ-27 МЧС РФ с предметами первой необходимости.