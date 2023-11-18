Армия и оружие Кадыров: Чечня отправила 30 тонн гуманитарной помощи в Газу 18 ноября 2023 в 23:50 Размер текста - 17 + Советник главы Чеченской Республики доставит гуманитарный груз жителям Газы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Муфтий Чеченской Республики (ЧР) Салах-Хаджи Межиев доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа. Борт МЧС во главе с представителем республики уже выдвинулся из Египет. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа дорогой БРАТ, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев. Он возглавляет чеченскую делегацию. Наши представители уже встретились в Египте с сотрудниками отделения «Красного полумесяца», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской Республики уточнил, что продукты питания и товары первой необходимости были закуплены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Средства выручены по итогам благотворительной акции «Дети Чечни — детям Палестины». Власти республика в ноябре этого года уже передавали гуманитарную помощь жителям Палестины. Рамзан Кадыров тогда сообщал, что из чеченского аэропорта вылетели самолеты ИЛ-27 МЧС РФ с предметами первой необходимости в 60 тонн предметов, передает MK.RU. Среди них — средства гигиены, продукты питания, которые в течение ночи грузили в самолет молодежные активисты. Муфтий Чеченской Республики (ЧР) Салах-Хаджи Межиев доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа. Борт МЧС во главе с представителем республики уже выдвинулся из Египет. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа дорогой БРАТ, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев. Он возглавляет чеченскую делегацию. Наши представители уже встретились в Египте с сотрудниками отделения «Красного полумесяца», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской Республики уточнил, что продукты питания и товары первой необходимости были закуплены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Средства выручены по итогам благотворительной акции «Дети Чечни — детям Палестины». Власти республика в ноябре этого года уже передавали гуманитарную помощь жителям Палестины. Рамзан Кадыров тогда сообщал, что из чеченского аэропорта вылетели самолеты ИЛ-27 МЧС РФ с предметами первой необходимости в 60 тонн предметов, передает MK.RU. Среди них — средства гигиены, продукты питания, которые в течение ночи грузили в самолет молодежные активисты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям