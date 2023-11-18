18 ноября 2023

Кадыров: Чечня отправила 30 тонн гуманитарной помощи в Газу

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Гуманитарная помощь. Магнитогорск, гуманитарная помощь, коробки, груз, детское питание, гуманитарка
Советник главы Чеченской Республики доставит гуманитарный груз жителям Газы Фото:
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Муфтий Чеченской Республики (ЧР) Салах-Хаджи Межиев доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа. Борт МЧС во главе с представителем республики уже выдвинулся из Египет. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа дорогой БРАТ, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев. Он возглавляет чеченскую делегацию. Наши представители уже встретились в Египте с сотрудниками отделения «Красного полумесяца», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чеченской Республики уточнил, что продукты питания и товары первой необходимости были закуплены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Средства выручены по итогам благотворительной акции «Дети Чечни — детям Палестины».

Власти республика в ноябре этого года уже передавали гуманитарную помощь жителям Палестины. Рамзан Кадыров тогда сообщал, что из чеченского аэропорта вылетели самолеты ИЛ-27 МЧС РФ с предметами первой необходимости в 60 тонн предметов, передает MK.RU. Среди них — средства гигиены, продукты питания, которые в течение ночи грузили в самолет молодежные активисты.

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Муфтий Чеченской Республики (ЧР) Салах-Хаджи Межиев доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа. Борт МЧС во главе с представителем республики уже выдвинулся из Египет. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Доставит свыше 30 тонн груза до нуждающихся жителей сектора Газа дорогой БРАТ, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев. Он возглавляет чеченскую делегацию. Наши представители уже встретились в Египте с сотрудниками отделения «Красного полумесяца», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чеченской Республики уточнил, что продукты питания и товары первой необходимости были закуплены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Средства выручены по итогам благотворительной акции «Дети Чечни — детям Палестины». Власти республика в ноябре этого года уже передавали гуманитарную помощь жителям Палестины. Рамзан Кадыров тогда сообщал, что из чеченского аэропорта вылетели самолеты ИЛ-27 МЧС РФ с предметами первой необходимости в 60 тонн предметов, передает MK.RU. Среди них — средства гигиены, продукты питания, которые в течение ночи грузили в самолет молодежные активисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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