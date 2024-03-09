Правительство РФ выделило миллиарды рублей на содержание беженцев из Газы

09 марта 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Средства для беженцев выделены из расчета на проживание и питание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа МЧС России получит 17,7 миллиарда рублей в качестве компенсацией средств, которые потратили в 2023 году на размещение эвакуированных из сектора Газа. Документ, опубликованный на портале правовой информации, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Согласно постановлению, выделенные средства покроют полугодовое размещение эвакуированных. Средства выделены из расчета 913 рублей в день на проживание в пункте временного размещения одного беженца, а также 415 рублей в день на его питание», — указано в документе. На эти цели МЧС России направят 17,7 миллиарда рублей из резервного правительственного фонда. Деньги получат Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Калужская, Липецкая, Московская, Тверская и Челябинская области. Помимо того, помощью беженцам из сектора Газа занимается Чечня. В октябре 2023 года в Висаитовском районе приступили к строительству домов для эвакуированных. В Чеченскую Республику приехали около 200 беженцев из сектора Газа. Их обеспечили временным жильем, а также начали трудоустраивать. Кроме того, для них возводят новый коттеджный поселок в Грозном. Финансирование строительства взял на себя фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, передает RT. Также в ноябре прошлого года в Дагестан прибыли около 50 беженцев из Палестины. Их отправили в пункт временного размещения. По словам главы республики Сергея Меликова, палестинцам помогут адаптироваться к новым условиям жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МЧС России получит 17,7 миллиарда рублей в качестве компенсацией средств, которые потратили в 2023 году на размещение эвакуированных из сектора Газа. Документ, опубликованный на портале правовой информации, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Согласно постановлению, выделенные средства покроют полугодовое размещение эвакуированных. Средства выделены из расчета 913 рублей в день на проживание в пункте временного размещения одного беженца, а также 415 рублей в день на его питание», — указано в документе. На эти цели МЧС России направят 17,7 миллиарда рублей из резервного правительственного фонда. Деньги получат Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Калужская, Липецкая, Московская, Тверская и Челябинская области. Помимо того, помощью беженцам из сектора Газа занимается Чечня. В октябре 2023 года в Висаитовском районе приступили к строительству домов для эвакуированных. В Чеченскую Республику приехали около 200 беженцев из сектора Газа. Их обеспечили временным жильем, а также начали трудоустраивать. Кроме того, для них возводят новый коттеджный поселок в Грозном. Финансирование строительства взял на себя фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, передает RT. Также в ноябре прошлого года в Дагестан прибыли около 50 беженцев из Палестины. Их отправили в пункт временного размещения. По словам главы республики Сергея Меликова, палестинцам помогут адаптироваться к новым условиям жизни.