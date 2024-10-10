На трассе столкнулись фура и иномарка
В аварии на трассе возле Кунгура погибли четыре человека. ДТП произошло в 06:50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«В 06:50 на трассе Пермь-Екатеринбург в Кунгурском округе столкнулись Mercedes-Benz и фура. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz выехал на встречку. В результате аварии погибли водитель и три пассажира иномарки», — пояснили в полиции.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники краевой Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.
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