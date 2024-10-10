10 октября 2024

На пермской трассе четыре человека погибли в ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе столкнулись фура и иномарка
На трассе столкнулись фура и иномарка Фото:

В аварии на трассе возле Кунгура погибли четыре человека. ДТП произошло в 06:50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«В 06:50 на трассе Пермь-Екатеринбург в Кунгурском округе столкнулись Mercedes-Benz и фура. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz выехал на встречку. В результате аварии погибли водитель и три пассажира иномарки», — пояснили в полиции.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники краевой Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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В аварии на трассе возле Кунгура погибли четыре человека. ДТП произошло в 06:50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В 06:50 на трассе Пермь-Екатеринбург в Кунгурском округе столкнулись Mercedes-Benz и фура. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz выехал на встречку. В результате аварии погибли водитель и три пассажира иномарки», — пояснили в полиции. Сейчас на месте аварии работают сотрудники краевой Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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