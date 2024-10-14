На прием к новым заместителям губернатора ХМАО массово записываются чиновники, руководители подведомственных учреждений и рядовые бюджетники. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в окружном политическом истеблишменте.
«Паломничество продолжается второй день, кабинеты в осаде. Одна из самых желанных — приемная нового зама по культуре, физкультуре и образованию Елены Майер. К ней пытаются прорваться бюджетники, пострадавшие от кадровых чисток, начавшихся при ее предшественнице Елене Шумаковой. Тогда смена глав депспорта и депкультуры привела к увольнению не только в этих ведомствах, но и в подведах, а также в командах муниципалитетов. Но и другим коллегам приходиться сдерживать наплыв посетителей», — отмечает инсайдер.
Кроме вице-губернаторов, достается и главам департаментов. «Визитеры бывают разные. Кто-то приходит просто познакомиться, кто-то — прощупать почву насчет возможных кадровых чисток. Некоторые изо всех сил пытаются доказать собственную незаменимость и присягнуть новому руководству и даже лезут без очереди. Самое забавное, когда в приемной сталкиваются несколько посетителей, в свободное от работы время занятых подковерной борьбой и написанием служебок друг на друга. Новые замы не в курсе этой вражды, а вот секретарям бывает неудобно», — комментирует ситуацию один из обитателей югорского Белого дома на условиях анонимности.
Дозвониться до Елены Майер на момент публикации новости не удалось. Болельщики хоккейного клуба «Югра» видели ее в VIP-ложе в первый рабочий день. «Похоже, что она решила знакомиться с вверенным хозяйством непосредственно на местах, чтобы оценить, с чем приходится работать», — заметил собеседник агентства. В других департаментах подтвердили наплыв посетителей, но отметили, что это обычная практика при смене начальства.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук обновил состав и структуру югорского правительства. Подробности о семи главных изменениях, которые произошли в кабмине, — в нашем материале.
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