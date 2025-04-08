08 апреля 2025

Губернатор ХМАО Кухарук расширил полномочия своему заму Огородниковой. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил своего заместителя Наталью Огородникову в качестве руководителя рабочей группы
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук утвердил своего заместителя Наталью Огородникову в качестве руководителя рабочей группы Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук расширил полномочия своему заму Огородниковой. По данным источников URA.RU, она возглавила рабочую группу при комитете по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры.

«Огородникова возглавила рабочую группу при комитете по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры, которым руководит сам губернатор. Огородникова займется анализом и выработкой предложений по реализации научно-технологических решений, а также инновационной диверсификацией экономики округа. Губернатор доверил ей задачу по организации перехода Югры из статуса „региона-донора“ ТЭК к субъекту с высоким уровнем поддержки креативных индустрий», — сообщает инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО на Международном арктическом форуме в Мурманске наметил план развития региона к 2030 году. Он намерен утроить утроить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук расширил полномочия своему заму Огородниковой. По данным источников URA.RU, она возглавила рабочую группу при комитете по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры. «Огородникова возглавила рабочую группу при комитете по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры, которым руководит сам губернатор. Огородникова займется анализом и выработкой предложений по реализации научно-технологических решений, а также инновационной диверсификацией экономики округа. Губернатор доверил ей задачу по организации перехода Югры из статуса „региона-донора“ ТЭК к субъекту с высоким уровнем поддержки креативных индустрий», — сообщает инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО на Международном арктическом форуме в Мурманске наметил план развития региона к 2030 году. Он намерен утроить утроить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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