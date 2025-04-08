Губернатор ХМАО Руслан Кухарук расширил полномочия своему заму Огородниковой. По данным источников URA.RU, она возглавила рабочую группу при комитете по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры.
«Огородникова возглавила рабочую группу при комитете по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры, которым руководит сам губернатор. Огородникова займется анализом и выработкой предложений по реализации научно-технологических решений, а также инновационной диверсификацией экономики округа. Губернатор доверил ей задачу по организации перехода Югры из статуса „региона-донора“ ТЭК к субъекту с высоким уровнем поддержки креативных индустрий», — сообщает инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО на Международном арктическом форуме в Мурманске наметил план развития региона к 2030 году. Он намерен утроить утроить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте.
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