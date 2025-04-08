08 апреля 2025

Власти ХМАО объявили о начале весеннего призыва

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО стартовала весенняя призывная кампания
В ХМАО стартовала весенняя призывная кампания Фото:

В ХМАО официально стартовала весенняя призывная кампания на срочную службу. В соответствии с указом президента РФ она пройдет с 1 апреля и продлится до 15 июля. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра. Официально».

«Необходимо уделить внимание организации профилактической вакцинации призывников, обеспечению комплексной безопасности на сборном пункте автономного округа, призывных пунктах военных комиссариатов муниципальных образований», — сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук во время заседания призывной комиссии автономного округа и муниципальных образований.

Для призывников организован окружной сборный пункт на базе Нефтеюганского филиала Центра обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу. Там они пройдут медицинское освидетельствование, психологический отбор, получат обмундирование и банковские карты. Власти также отметили, что военный комиссариат Югры в 2024 году вошел в тройку лучших в ЦВО по подготовке к военной службе.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году». Тогда URA.RU рассказало, кого призовут на военные сборы в 2025 году и чем они отличаются от мобилизации.

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В ХМАО официально стартовала весенняя призывная кампания на срочную службу. В соответствии с указом президента РФ она пройдет с 1 апреля и продлится до 15 июля. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра. Официально». «Необходимо уделить внимание организации профилактической вакцинации призывников, обеспечению комплексной безопасности на сборном пункте автономного округа, призывных пунктах военных комиссариатов муниципальных образований», — сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук во время заседания призывной комиссии автономного округа и муниципальных образований. Для призывников организован окружной сборный пункт на базе Нефтеюганского филиала Центра обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу. Там они пройдут медицинское освидетельствование, психологический отбор, получат обмундирование и банковские карты. Власти также отметили, что военный комиссариат Югры в 2024 году вошел в тройку лучших в ЦВО по подготовке к военной службе. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году». Тогда URA.RU рассказало, кого призовут на военные сборы в 2025 году и чем они отличаются от мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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