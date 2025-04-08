Власти ХМАО объявили о начале весеннего призыва

В ХМАО официально стартовала весенняя призывная кампания на срочную службу. В соответствии с указом президента РФ она пройдет с 1 апреля и продлится до 15 июля. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра. Официально».
«Необходимо уделить внимание организации профилактической вакцинации призывников, обеспечению комплексной безопасности на сборном пункте автономного округа, призывных пунктах военных комиссариатов муниципальных образований», — сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук во время заседания призывной комиссии автономного округа и муниципальных образований.
Для призывников организован окружной сборный пункт на базе Нефтеюганского филиала Центра обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу. Там они пройдут медицинское освидетельствование, психологический отбор, получат обмундирование и банковские карты. Власти также отметили, что военный комиссариат Югры в 2024 году вошел в тройку лучших в ЦВО по подготовке к военной службе.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году». Тогда URA.RU рассказало, кого призовут на военные сборы в 2025 году и чем они отличаются от мобилизации.
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