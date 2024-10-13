Кто такие новички в правительстве Кухарука

Как назначенные члены команды губернатора изменят работу властей ХМАО

14 октября 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

В правительстве ХМАО произошли масштабные кадровые рокировки Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Кухарук обновляет состав правительства ХМАО Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел масштабные кадровые перестановки и на треть обновил состав правительства. На смену югорским чиновникам пришли люди, которых можно назвать членами команды главы региона. С большинством из них Кухарук хорошо знаком по работе в Тюмени. В окружном правительстве они появились для того, чтобы губернатор смог выполнить все обещания по повышению комфортности жизни югорчан, о которых он говорил на выборах в сентябре, выступая с трибуны перед депутатами. Руслан Кухарук включил в состав правительства ХМАО чиновников, с которыми работал раньше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В правительстве Кухарука пять новых вице-губернаторов — три из них его бывшие заместители по работе в администрации Тюмени. Это глава аппарата Ирина Чудова, главный финансовый ревизор Андрей Пилипчук и куратор ЖКК и энергетики Владимир Кильтау. Еще два — руководитель промышленного блока Наталья Огородникова и ответственная за образование, культуры и спорт Елена Майер долгие годы работали в областном правительстве и хорошо себя зарекомендовали. Аналогичная история и с тремя новыми директорами департаментов, которые появились в окружном кабмине благодаря своему профессионализму. Глава внутрипола Кирилл Харитонов работал в департаменте информационной политики Свердловской области и технологом на многих избирательных кампаниях. Директор депсоцразвития Антон Терехин — талантливый врач и хороший организатор, проявивший себя во время пандемии коронавируса. Депстрой возглавил Александр Фролов, который считается одним из лучших спецов в градостроительстве в Тюменской области. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что Кухарук взял на работу людей, в чьих компетенциях он не сомневается. «Когда руководитель приходит на новое место, он должен работать с людьми, которым доверяет. На сегодняшний день, принципа, по которому команда руководства субъекта Федерации формируется исключительно из местных кадров, нет уже очень давно», — прокомментировал эксперт. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает, новым членам правительства будет выдан кредит доверия со стороны населения. У югорчан перед глазами пример динамики развития Тюмени, которая за короткий срок стала комфортным местом для проживания. «Кухарук, будучи мэром Тюмени, добивался высоких результатов с помощью своей команды. Часть эти чиновников переехала в Ханты-Мансийск. Теперь у жителей региона есть надежда на перенос и тиражирование в Югре управленческих технологий, которые применялись в Тюмени», — резюмирует Русаков. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU заявил, что считает удачей для Югры переход такого большого числа чиновников из команды Кухарука. По его словам, у представителей тюменской управленческой школы есть собственный почерк. «У Тюменской области бюджет меньше, чем в ХМАО, но эффективность расходования денег выше. Там нет объектов, которые строились бы десятилетиями. Наоборот, во многих случаях они сдаются с опережением графика. На юге области более жесткие KPI для глав городов и районов по привлечению инвестиций и многим другим позициям. Не зря из Тюмени вышло уже семь российских губернаторов», — подытожил эксперт. Источник URA.RU в политистеблишменте ХМАО считает, что новые лица в югорском правительстве не воспринимаются как варяги, а в скором времени и вовсе пройдут ассимиляцию. »«Отдельного клана тюменцев в кабмине не будет. Все так или иначе друг с другом знакомы и сталкивались. Югра и Тюмень тесно переплетены друг с другом тысячами связей. На юг области уезжают учиться студенты из ХМАО, пенсионеры отправляются на ПМЖ на заслуженный отдых. Так что сепаратистких настроений в правительстве из-за назначений пока не наблюдается», — рассказал инсайдер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел масштабные кадровые перестановки и на треть обновил состав правительства. На смену югорским чиновникам пришли люди, которых можно назвать членами команды главы региона. С большинством из них Кухарук хорошо знаком по работе в Тюмени. В окружном правительстве они появились для того, чтобы губернатор смог выполнить все обещания по повышению комфортности жизни югорчан, о которых он говорил на выборах в сентябре, выступая с трибуны перед депутатами. В правительстве Кухарука пять новых вице-губернаторов — три из них его бывшие заместители по работе в администрации Тюмени. Это глава аппарата Ирина Чудова, главный финансовый ревизор Андрей Пилипчук и куратор ЖКК и энергетики Владимир Кильтау. Еще два — руководитель промышленного блока Наталья Огородникова и ответственная за образование, культуры и спорт Елена Майер долгие годы работали в областном правительстве и хорошо себя зарекомендовали. Аналогичная история и с тремя новыми директорами департаментов, которые появились в окружном кабмине благодаря своему профессионализму. Глава внутрипола Кирилл Харитонов работал в департаменте информационной политики Свердловской области и технологом на многих избирательных кампаниях. Директор депсоцразвития Антон Терехин — талантливый врач и хороший организатор, проявивший себя во время пандемии коронавируса. Депстрой возглавил Александр Фролов, который считается одним из лучших спецов в градостроительстве в Тюменской области. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что Кухарук взял на работу людей, в чьих компетенциях он не сомневается. «Когда руководитель приходит на новое место, он должен работать с людьми, которым доверяет. На сегодняшний день, принципа, по которому команда руководства субъекта Федерации формируется исключительно из местных кадров, нет уже очень давно», — прокомментировал эксперт. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает, новым членам правительства будет выдан кредит доверия со стороны населения. У югорчан перед глазами пример динамики развития Тюмени, которая за короткий срок стала комфортным местом для проживания. «Кухарук, будучи мэром Тюмени, добивался высоких результатов с помощью своей команды. Часть эти чиновников переехала в Ханты-Мансийск. Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU заявил, что считает удачей для Югры переход такого большого числа чиновников из команды Кухарука. По его словам, у представителей тюменской управленческой школы есть собственный почерк. «У Тюменской области бюджет меньше, чем в ХМАО, но эффективность расходования денег выше. Там нет объектов, которые строились бы десятилетиями. Наоборот, во многих случаях они сдаются с опережением графика. На юге области более жесткие KPI для глав городов и районов по привлечению инвестиций и многим другим позициям. Не зря из Тюмени вышло уже семь российских губернаторов», — подытожил эксперт. Источник URA.RU в политистеблишменте ХМАО считает, что новые лица в югорском правительстве не воспринимаются как варяги, а в скором времени и вовсе пройдут ассимиляцию. »«Отдельного клана тюменцев в кабмине не будет. Все так или иначе друг с другом знакомы и сталкивались. Югра и Тюмень тесно переплетены друг с другом тысячами связей. На юг области уезжают учиться студенты из ХМАО, пенсионеры отправляются на ПМЖ на заслуженный отдых. Так что сепаратистких настроений в правительстве из-за назначений пока не наблюдается», — рассказал инсайдер.