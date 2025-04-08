Бывшие коммунисты-раскольники остались без поддержки «Новых людей» в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. Он рассказал, что покинувшая после исключения из КПРФ команда депутата окружной думы Халида Таги-Заде рассчитывала, что реготделение НЛ окажет им поддержку перед выборами в муниципальную думу Мегиона, которые пройдут осенью 2025 года, но местное отделение, несмотря на уверения лидера югорских партийцев Никиты Лескина, так и не было зарегистрировано.
«Лескин обещал зарегистрировать отделение до конца марта. Однако месяц закончился, а воз и ныне там. Люди, которые хотели вступить в партию, глубоко разочарованы и говорят, что их целый год водили за нос», — сообщает инсайдер.
Партия официально пообещала открытие местного отделения в Мегионе еще в мае 2024 года, опубликовав пост в telegram-канале реготделения. На момент публикации новости никаких данных о регистрации отделения в Мегионе нет ни на сайте НЛ, ни в базах данных СБИС.
Дозвониться до Лескина на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что раскольники из числа бывших членов КПРФ в Мегионе выразили недовольство руководством «Новых людей» в ХМАО. Секретарь реготделения обещал зарегистрировать местное отделение до конца марта 2025 года текущего года.
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