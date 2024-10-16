Шанс стать крупнейшим: в ЯНАО открыли новый цех переработки оленины

В поселке Тазовском (ЯНАО) открыли модульный цех глубокой переработки оленины, который сможет перерабатывать до 700 тонн мяса. Здесь будут производить полуфабрикаты, консервы, снеки, а также мясо в вакуумной упаковке по технологии су-вид, сообщает пресс-служба правительства округа.
«Новый объект заработал в поселке Тазовском. Модульный цех общей площадью почти 1 300 квадратных метров сможет перерабатывать до 700 тонн мяса северного оленя в год. Часть затрат на строительство и приобретение оборудования была компенсирована правительством Ямала», — сообщается в релизе окружных властей.
По данным источника, на предприятии будут производить полуфабрикаты, колбасы, тушенку, снеки, сыровяленую оленину — всего около 200 наименований. Кроме этого, здесь обещают выпускать мясо в вакуумной упаковке — оленину, приготовленную по технологии су-вид.
«Благодаря совместному с Тазовским районом финансированию проекта мы можем запускать такие серьезные производства, как новый цех „Тазовских оленей“. У предприятия есть все шансы стать крупнейшим на Ямале», — цитирует источник слова директора департамента АПК ЯНАО Андрея Рубашина.
В Тазовском районе к весне 2026 года подготовят еще один проект — по реконструкции недостроенного цеха по первичной и глубокой переработке рыбы при местном рыбзаводе. Здесь ежегодно планируют выпускать натуральные консервы, мороженое рыбное филе, обжаренные тефтели, фарш сурими.
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