20 сентября 2025

Курганцы сняли на видео ящерицу, которая занималась медитацией

В Катайске Курганской области местная жительница сняла на видео ящерицу, которая как будто занималась медитацией. Кадрами горожанка поделилась в соцсети.

«Ящерица медитирует», — прокомментировала свое видео жительница в паблике «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что рептилия отпущена на свободу. Никто не пострадал. 

Ранее в Кургане на пляже Голубые озера горожане обнаружили змею и сняли ее на смартфон. На кадрах было видно, как рептилия бодро двигалась по песку.

