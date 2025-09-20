Курганцы сняли на видео ящерицу, которая занималась медитацией

В Курганской области заметили странную ящерицу (архивное фото)
В Катайске Курганской области местная жительница сняла на видео ящерицу, которая как будто занималась медитацией. Кадрами горожанка поделилась в соцсети.
«Ящерица медитирует», — прокомментировала свое видео жительница в паблике «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что рептилия отпущена на свободу. Никто не пострадал.
Ранее в Кургане на пляже Голубые озера горожане обнаружили змею и сняли ее на смартфон. На кадрах было видно, как рептилия бодро двигалась по песку.
