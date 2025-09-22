Во ВЦИОМ раскрыли, какое количество россиян верит в инопланетян

Подавляющее большинство россиян уверены в существовании других разумных форм жизни за пределами Земли. Об этом стало известно по результатам опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ. Сообщается, что мужчины склонны верить в это несколько чаще, чем женщины.
«Большинство (79%) россиян ответили, что скорее верят в существование других разумных существ во Вселенной», — передает данные опроса РИА Новости. Также отмечается, что почти половина респондентов допускают возможность визитов инопланетян на нашу планету и их намеренное скрытие от людей. Уточняется, что известие о существовании внеземного разума у большинства опрошенных вызвало бы прежде всего интерес, в то время как беспокойство упомянуло значительно меньшее число людей.
По данным исследования, большинство россиян полагают, что в случае прибытия на Землю инопланетные существа сначала занялись бы наблюдением за человечеством. Добавляется, что более половины респондентов признались в любви к художественным фильмам на инопланетную тематику. Опрос был проведен в начале сентября среди 1,6 тысячи россиян.
