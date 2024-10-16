К новому уральскому полпреду Жоге приехала эффектная пиарщица: 20 ярких фото

Новая пиарщица полпреда Жоги закончила журфак и вышла из «Молодой гвардии»

16 октября 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Александре Антоновой 23 года, последние годы она занимается общественно-политической деятельностью Фото: соцсети Александры Антоновой Назначение новой сотрудницы в пиар-блок полпредства президента РФ в УрФО вызвало небывалый ажиотаж в политтусовке (это подтверждается количеством репостов и сообщениями в чатах госслужащих): все только и обсуждают привлекательную внешность Александры Антоновой — будущего замначальника отдела координации деятельности регионов УрФО АНО «Диалог». URA.RU посмотрело ее соцсети и публикует самые яркие посты и цитаты. Антоновой 23 года. Оформление документов о приеме ее в полпредство завершается, фактически же она уже приступила к работе. В частности, была замечена корреспондентом URA.RU на полях форума «Дорога», который проходит в «МВЦ Екатеринбург-Экспо». Девушка активно ведет Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), из постов в котором можно проследить ее путь: Донецк, Ейск (Краснодарский край), учеба в Российском университете дружбы народов, работа помощницей главы Ейска, курсы военкоров, стажировки на федеральных каналах, Минспорта РФ. В 2010-х Антонова вступила в «Молодую гвардию Единой России» и стала активно участвовать в общественно-политической жизни. Не раз признавалась в любви к России и президенту Владимиру Путину. Пишет, что много времени уделяет обучению — после окончания журфака поступила в магистратуру, также окончила школу фотографии. «Чувствую гордость за проделанную работу и уверена, что все, чем я занималась и занимаюсь, ведет меня сквозь тернии к звездам», — рассказала девушка в одном из постов. Делилась она и личным. В рубрике «вопрос-ответ» писала, что выйдет замуж только тогда, когда будет стоять на ногах и встретит своего человека. «Надеюсь и верю, что брак будет крепким, приносящим счастье, радость и любовь», — писала девушка. В целом же она приверженец спокойных взаимоотношений и гармонии в общении и считает, что дружить с мужчиной намного приятнее, чем с девушками («нет змеиных клубков, без которых дамы не могут»). Часто Антонова постит стихи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Назначение новой сотрудницы в пиар-блок полпредства президента РФ в УрФО вызвало небывалый ажиотаж в политтусовке (это подтверждается количеством репостов и сообщениями в чатах госслужащих): все только и обсуждают привлекательную внешность Александры Антоновой — будущего замначальника отдела координации деятельности регионов УрФО АНО «Диалог». URA.RU посмотрело ее соцсети и публикует самые яркие посты и цитаты. Антоновой 23 года. Оформление документов о приеме ее в полпредство завершается, фактически же она уже приступила к работе. В частности, была замечена корреспондентом URA.RU на полях форума «Дорога», который проходит в «МВЦ Екатеринбург-Экспо». Девушка активно ведет Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), из постов в котором можно проследить ее путь: Донецк, Ейск (Краснодарский край), учеба в Российском университете дружбы народов, работа помощницей главы Ейска, курсы военкоров, стажировки на федеральных каналах, Минспорта РФ. В 2010-х Антонова вступила в «Молодую гвардию Единой России» и стала активно участвовать в общественно-политической жизни. Не раз признавалась в любви к России и президенту Владимиру Путину. Пишет, что много времени уделяет обучению — после окончания журфака поступила в магистратуру, также окончила школу фотографии. «Чувствую гордость за проделанную работу и уверена, что все, чем я занималась и занимаюсь, ведет меня сквозь тернии к звездам», — рассказала девушка в одном из постов. Делилась она и личным. В рубрике «вопрос-ответ» писала, что выйдет замуж только тогда, когда будет стоять на ногах и встретит своего человека. «Надеюсь и верю, что брак будет крепким, приносящим счастье, радость и любовь», — писала девушка. В целом же она приверженец спокойных взаимоотношений и гармонии в общении и считает, что дружить с мужчиной намного приятнее, чем с девушками («нет змеиных клубков, без которых дамы не могут»). Часто Антонова постит стихи.