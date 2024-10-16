К полпреду Жоге устроилась эффектная пиарщица — родом из Донбасса. Фото

Экс-сотрудница Минспорта РФ Антонова устроилась в уральское полпредство Путина

16 октября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Артем Жога продолжает формировать команду в полпредстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU В команде полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги пополнение: к работе в пиар-блоке окружных властей приступила Александра Антонова, уроженка Донецка. Об этом URA.RU рассказал источник в екатеринбургском истеблишменте. По его словам, Антонова будет заместителем Алины Имамовой — начальницы отдела координации деятельности регионов УрФО АНО «Диалог». Это подразделение фактически выполняет функции пресс-службы. «Антонова прошла все проверки, профессиональные тесты, ее кандидатура была одобрена профильным заместителем полпреда», — уточнил собеседник агентства. Александре Антоновой 23 года. В своих соцсетях родным городом она называет Донецк, где училась в школе. Но при этом другая часть ее детства прошла в Ейске (Краснодарский край). После школы Антонова поступила в Российский университет дружбы народов в Москве, с началом пандемии коронавируса, когда вузы перешли на дистант, вернулась к родителям в Ейск. Там устроилась пресс-секретарем нового мэра. Новость по теме Полпред Жога привез в Екатеринбург двух консильери. Фото Также девушка в разные годы стажировалась на федеральных каналах (в начале сентября поступила в школу «Первого»), проходила курсы военкоров — причем еще до спецоперации РФ на Украине. Последним местом работы Антоновой было Минспорта РФ. «Моим резюме восхищался министр. Я имею 2 высших образования, множество курсов за плечами и колоссальный опыт работы», — написала молодая пиарщица в одном из последних постов в соцсети «ВКонтакте». Антонова прямо сейчас также учится в МГУ (политология). Артем Жога стал полпредом 2 октября, в Екатеринбург он приехал в ночь на 4-е — вместе с помощницей Жанной Рябухой и пиарщиком Александром Костиным, ранее (по словам одного из источников URA.RU) работавшим в новых российских регионах. Именно Костин координирует взаимодействие полпредства со СМИ. До назначения полпредом Жога год возглавлял Народный совет ДНР. А до этого командовал разведбатальоном «Спарта», имеет звание Героя республики. Александре Антоновой 23 года Фото: страница Александры Антоновой в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В команде полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги пополнение: к работе в пиар-блоке окружных властей приступила Александра Антонова, уроженка Донецка. Об этом URA.RU рассказал источник в екатеринбургском истеблишменте. По его словам, Антонова будет заместителем Алины Имамовой — начальницы отдела координации деятельности регионов УрФО АНО «Диалог». Это подразделение фактически выполняет функции пресс-службы. «Антонова прошла все проверки, профессиональные тесты, ее кандидатура была одобрена профильным заместителем полпреда», — уточнил собеседник агентства. Александре Антоновой 23 года. В своих соцсетях родным городом она называет Донецк, где училась в школе. Но при этом другая часть ее детства прошла в Ейске (Краснодарский край). После школы Антонова поступила в Российский университет дружбы народов в Москве, с началом пандемии коронавируса, когда вузы перешли на дистант, вернулась к родителям в Ейск. Там устроилась пресс-секретарем нового мэра. Также девушка в разные годы стажировалась на федеральных каналах (в начале сентября поступила в школу «Первого»), проходила курсы военкоров — причем еще до спецоперации РФ на Украине. Последним местом работы Антоновой было Минспорта РФ. «Моим резюме восхищался министр. Я имею 2 высших образования, множество курсов за плечами и колоссальный опыт работы», — написала молодая пиарщица в одном из последних постов в соцсети «ВКонтакте». Антонова прямо сейчас также учится в МГУ (политология). Артем Жога стал полпредом 2 октября, в Екатеринбург он приехал в ночь на 4-е — вместе с помощницей Жанной Рябухой и пиарщиком Александром Костиным, ранее (по словам одного из источников URA.RU) работавшим в новых российских регионах. Именно Костин координирует взаимодействие полпредства со СМИ. До назначения полпредом Жога год возглавлял Народный совет ДНР. А до этого командовал разведбатальоном «Спарта», имеет звание Героя республики.