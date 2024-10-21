Shot: под Курском окружены почти две тысячи солдат ВСУ после прорыва ВС РФ

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ВСУ сдаются в плен в Курской области из-за нехватки боеприпасов, пишет Shot
ВСУ сдаются в плен в Курской области из-за нехватки боеприпасов, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Свыше 1,8 тысячи солдат ВСУ оказались в окружении в Курской области. Бои идут в Суджанском и Кореневском районах.

«В окружении наших бойцов более 1,8 тысячи ВСУшников — в Суджанском и в Кореневском районах», — пишет telegram-канал Shot. Российские войска освободили четыре населенных пункта: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. В районе деревни Кругленькое продолжаются бои. За сутки ВСУ понесли значительные потери, несколько солдат сдались в плен из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники.

В поселке Никольском ВСУ ввели резервы в контратаку, но подверглись артиллерийскому обстрелу. В районе Плехово российские силы проводят зачистки. В Глушковском районе нейтрализована диверсионная группа ВСУ, состоявшая из восьми человек, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили.

19 октября российские военные значительно продвинулись вперед в Курской области. Десантники ВС РФ атаковали опорный пункт ВСУ на курском приграничье, сначала обстреляв его с дистанции, а затем высадившись и заняв позицию, передает RT.

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Свыше 1,8 тысячи солдат ВСУ оказались в окружении в Курской области. Бои идут в Суджанском и Кореневском районах. «В окружении наших бойцов более 1,8 тысячи ВСУшников — в Суджанском и в Кореневском районах», — пишет telegram-канал Shot. Российские войска освободили четыре населенных пункта: Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку. В районе деревни Кругленькое продолжаются бои. За сутки ВСУ понесли значительные потери, несколько солдат сдались в плен из-за нехватки боеприпасов и поврежденной техники. В поселке Никольском ВСУ ввели резервы в контратаку, но подверглись артиллерийскому обстрелу. В районе Плехово российские силы проводят зачистки. В Глушковском районе нейтрализована диверсионная группа ВСУ, состоявшая из восьми человек, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили. 19 октября российские военные значительно продвинулись вперед в Курской области. Десантники ВС РФ атаковали опорный пункт ВСУ на курском приграничье, сначала обстреляв его с дистанции, а затем высадившись и заняв позицию, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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