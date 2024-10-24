24 октября 2024

Появились кадры обстрела военной колонны Росгвардии в Чечне. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики сразу выехали на место происшествия (архивное фото)
Силовики сразу выехали на место происшествия (архивное фото) Фото:

Появилось видео и фотографии с места расстрела грузовика Росгвардии в Грозненском районе Чечни. На опубликованных кадрах заметны следы от пуль на грузовике и кровь на асфальте около машины.

«Неизвестные расстреляли грузовик с росгвардейцами в Чечне… Обстрел велся с дистанции», — сообщил телеканал «РЕН ТВ», опубликовав видео с места происшествия.

ЧП произошло днем 24 октября. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Преступников уже ищут. Погибшим силовиком мог оказаться военнослужащий из Свердловской области.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД по Чеченской республике. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Появилось видео и фотографии с места расстрела грузовика Росгвардии в Грозненском районе Чечни. На опубликованных кадрах заметны следы от пуль на грузовике и кровь на асфальте около машины. «Неизвестные расстреляли грузовик с росгвардейцами в Чечне… Обстрел велся с дистанции», — сообщил телеканал «РЕН ТВ», опубликовав видео с места происшествия. ЧП произошло днем 24 октября. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Преступников уже ищут. Погибшим силовиком мог оказаться военнослужащий из Свердловской области. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД по Чеченской республике. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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