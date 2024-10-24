Появилось видео и фотографии с места расстрела грузовика Росгвардии в Грозненском районе Чечни. На опубликованных кадрах заметны следы от пуль на грузовике и кровь на асфальте около машины.
«Неизвестные расстреляли грузовик с росгвардейцами в Чечне… Обстрел велся с дистанции», — сообщил телеканал «РЕН ТВ», опубликовав видео с места происшествия.
ЧП произошло днем 24 октября. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Преступников уже ищут. Погибшим силовиком мог оказаться военнослужащий из Свердловской области.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МВД по Чеченской республике. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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