Baza: в Чечне при нападении неизвестных погиб росгвардеец

24 октября 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Нападение произошло в Грозненском районе Чечни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неизвестные злоумышленники в Грозненском районе Чечни расстреляли автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии. Один сотрудник убит. ЧП произошло днем 24 октября. «Нападение на росгвардейцев произошло около полудня в станице Петропавловской Грозненского района республики», — пишет Baza со ссылкой на собственные данные. Один росгвардеец был убит, второй получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Преступников ищут. Официальной информации по произошедшему пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные злоумышленники в Грозненском районе Чечни расстреляли автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии. Один сотрудник убит. ЧП произошло днем 24 октября. «Нападение на росгвардейцев произошло около полудня в станице Петропавловской Грозненского района республики», — пишет Baza со ссылкой на собственные данные. Один росгвардеец был убит, второй получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Преступников ищут. Официальной информации по произошедшему пока нет.