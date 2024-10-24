Baza: в Чечне при нападении неизвестных погиб росгвардеец

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Соревнования по стрельбам у ФСБ. Курган , автомат калашникова, оружие, вс рф, сво
Нападение произошло в Грозненском районе Чечни Фото:

Неизвестные злоумышленники в Грозненском районе Чечни расстреляли автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии. Один сотрудник убит. ЧП произошло днем 24 октября.

«Нападение на росгвардейцев произошло около полудня в станице Петропавловской Грозненского района республики», — пишет Baza со ссылкой на собственные данные. Один росгвардеец был убит, второй получил ранения.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Преступников ищут. Официальной информации по произошедшему пока нет.

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Неизвестные злоумышленники в Грозненском районе Чечни расстреляли автомобиль «Урал», принадлежащий Росгвардии. Один сотрудник убит. ЧП произошло днем 24 октября. «Нападение на росгвардейцев произошло около полудня в станице Петропавловской Грозненского района республики», — пишет Baza со ссылкой на собственные данные. Один росгвардеец был убит, второй получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Преступников ищут. Официальной информации по произошедшему пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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