Свердловчанин погиб при обстреле машины в Чечне

В результате обстрела автомобиля «Урал», принадлежавшего Росгвардии, в Грозненском районе Чечни мог погибнуть военнослужащий из Свердловской области. По данным источников, от полученных ран скончался 34-летний мужчина из Новоуральска.
«Убитый... военнослужащий родом из Аромашевского района Тюменской области. Проживал в свердловском Новоуральске», — сообщили источники издания «Вечерние ведомости».
Инцидент произошел днем 24 октября. В станице Петропавловской неизвестные расстреляли автомобиль, из-за чего один из сотрудников Росгвардии погиб, а второй получил ранения. Официальной информации о происшествии пока нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СКР по Чеченской республике. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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