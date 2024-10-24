24 октября 2024

Свердловчанин погиб при обстреле машины в Чечне

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные обстреляли машину Росгвардии 24 октября (архивное фото)
Неизвестные обстреляли машину Росгвардии 24 октября (архивное фото) Фото:

В результате обстрела автомобиля «Урал», принадлежавшего Росгвардии, в Грозненском районе Чечни мог погибнуть военнослужащий из Свердловской области. По данным источников, от полученных ран скончался 34-летний мужчина из Новоуральска.

«Убитый... военнослужащий родом из Аромашевского района Тюменской области. Проживал в свердловском Новоуральске», — сообщили источники издания «Вечерние ведомости».

Инцидент произошел днем 24 октября. В станице Петропавловской неизвестные расстреляли автомобиль, из-за чего один из сотрудников Росгвардии погиб, а второй получил ранения. Официальной информации о происшествии пока нет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СКР по Чеченской республике. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В результате обстрела автомобиля «Урал», принадлежавшего Росгвардии, в Грозненском районе Чечни мог погибнуть военнослужащий из Свердловской области. По данным источников, от полученных ран скончался 34-летний мужчина из Новоуральска. «Убитый... военнослужащий родом из Аромашевского района Тюменской области. Проживал в свердловском Новоуральске», — сообщили источники издания «Вечерние ведомости». Инцидент произошел днем 24 октября. В станице Петропавловской неизвестные расстреляли автомобиль, из-за чего один из сотрудников Росгвардии погиб, а второй получил ранения. Официальной информации о происшествии пока нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СКР по Чеченской республике. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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