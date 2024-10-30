Прокуратура Грузии начала расследование возможной фальсификации выборов

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Саломе Зурабишвили заподозрила фальсификацию итогов прошедших парламентских выборов в Грузии Фото:

Грузинский президент Саломе Зурабишвили 31 октября вызвана на допрос по поводу расследования возможной фальсификации парламентских выборов в стране. Об этом говорится в данных ЦИК и прокуратуры Грузии.

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«Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна иметь доказательства возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года», — передает Publika.ge со ссылкой на заявление ЦИК и прокуратуры страны. Согласно закону, Зурабишвили была вызвана на допрос, который назначен на 31 октября.

По данным прокуратуры Грузии, будут проведены все необходимые следственные и процессуальные мероприятия, предусмотренные законодательством на основании распоряжения ЦИК. В рамках расследования по выборам в Грузии планируется допросить всех лиц, которые могут обладать информацией относительно предполагаемых правонарушений.

После выборов 26 октября, результаты которых вызвали недовольство у оппозиционных сил, в столице Грузии прошел массовый протест. Оппозиция обвиняет власти страны в фальсификации результатов. Так, у здания парламента собрались тысячи протестующих, которые потребовали проведение новых выборов под строгим международным контролем.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников оппозиции организовывать масштабные уличные акции протеста в ответ на победу партии «Грузинская мечта» на выборах. Он также заявил, что при этом нельзя ограничиваться лишь поддержкой со стороны западных партнеров.

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили 31 октября вызвана на допрос по поводу расследования возможной фальсификации парламентских выборов в стране. Об этом говорится в данных ЦИК и прокуратуры Грузии. «Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна иметь доказательства возможной фальсификации парламентских выборов 2024 года», — передает Publika.ge со ссылкой на заявление ЦИК и прокуратуры страны. Согласно закону, Зурабишвили была вызвана на допрос, который назначен на 31 октября. По данным прокуратуры Грузии, будут проведены все необходимые следственные и процессуальные мероприятия, предусмотренные законодательством на основании распоряжения ЦИК. В рамках расследования по выборам в Грузии планируется допросить всех лиц, которые могут обладать информацией относительно предполагаемых правонарушений. После выборов 26 октября, результаты которых вызвали недовольство у оппозиционных сил, в столице Грузии прошел массовый протест. Оппозиция обвиняет власти страны в фальсификации результатов. Так, у здания парламента собрались тысячи протестующих, которые потребовали проведение новых выборов под строгим международным контролем. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников оппозиции организовывать масштабные уличные акции протеста в ответ на победу партии «Грузинская мечта» на выборах. Он также заявил, что при этом нельзя ограничиваться лишь поддержкой со стороны западных партнеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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